Kenapa Harga Helm Pembalap MotoGP Profesional Sangat Mahal?

KENAPA harga helm pembalap MotoGP profesional sangat mahal? Temukan jawabannya di artikel ini!

Helm yang benar-benar dipakai oleh pembalap seperti Valentino Rossi, Marc Marquez, atau Fabio Quartararo berada di kisaran angka Rp100 juta-Rp500 juta per unit. Pelindung kepala itu sangat mahal karena juga tidak dijual bebas dan biasanya milik tim, sponsor, atau kolektor elite.

Alasan Helm Pembalap MotoGP Profesional Mahal

Lalu, kenapa harga helm pembalap MotoGP profesional bisa sangat mahal? Ada beberapa alasan yang menguatkan hal tersebut.

1. Keamanan Tingkat Tinggi

Helm MotoGP harus melindungi kepala saat kecelakaan ekstrem dengan kecepatan lebih dari 300 km/jam. Benda itu terbuat dari material super kuat seperti carbon fiber, Kevlar, dan composite fiber—jauh lebih kuat dan ringan daripada helm biasa.

2. Riset & Teknologi Canggih

Setiap helm melalui pengujian ketat: uji benturan, suhu ekstrem, uji aerodinamika di wind tunnel, dan lebih. Dibuat menggunakan teknologi F1-level agar aerodinamis dan stabil di kecepatan tinggi. Banyak helm dilengkapi dengan fitur tear-off visor, sistem komunikasi, dan ventilasi pintar.

3. Kustomisasi dan Desain Eksklusif

Helm pembalap MotoGP adalah custom-made: ukurannya pas di kepala pembalap, bentuk dalamnya disesuaikan anatomi kepala mereka. Desain helm (grafis/warna) biasanya dibuat oleh seniman profesional dan sangat personal. Ada sensor suhu, tekanan, bahkan crash data recorder di beberapa helm canggih.