HOME SPORTS MOTOGP

7 Pembalap MotoGP yang Kontraknya Habis 2025, Nomor 1 Adik Valentino Rossi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |12:15 WIB
7 Pembalap MotoGP yang Kontraknya Habis 2025, Nomor 1 Adik Valentino Rossi!
Berikut tujuh pembalap MotoGP yang kontraknya habis pada 2025 (Foto: MotoGP)
BERIKUT lima pembalap MotoGP yang kontraknya habis pada 2025. Salah satunya adalah adik Valentino Rossi yakni Luca Marini.

Bursa transfer pembalap diprediksi cukup ramai di akhir tahun. Sejumlah rider akan habis kontrak dan bisa memicu perpindahan yang menghebohkan.

Starting grid balapan MotoGP Prancis 2025 (Foto: MotoGP)
Lantas, siapa saja lima pembalap MotoGP yang kontraknya habis pada 2025? Simak ulasan berikut ini.

7 Pembalap MotoGP yang Kontraknya Habis 2025

7. Raul Fernandez

Raul Fernandez bersama Ai Ogura di tim Trackhouse Racing. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)
Pembalap satu ini hanya dikontrak selama setahun oleh Trackhouse Racing MotoGP Team. Bukan tidak mungkin Fernandez akan kehilangan kursinya di akhir MotoGP 2025.

6. Somkiat Chantra

Somkiat Chantra
Pembalap asal Thailand ini terikat kontrak selama setahun bersama LCR Honda Idemitsu. Sejauh ini, penampilan Chantra kurang meyakinkan sehingga bisa saja terdepak.

5. Ai Ogura

Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)
Ai Ogura (Foto: Instagram/@trackhousemotogp)

Juara dunia Moto2 2024 ini juga hanya dikontrak setahun oleh Trackhouse Racing MotoGP Team. Ogura sejauh ini cukup apik kendati tampil bersama tim satelit Aprilia tersebut.

Besar kemungkinan pembalap asal Jepang ini akan diperebutkan oleh tim lain. Talenta Ogura tentu sangat menarik untuk dua pabrikan dari negara asalnya yakni Yamaha dan Honda.

 

