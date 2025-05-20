Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

4 Sirkuit MotoGP 2025 yang Belum Pernah Dimenangi Marc Marquez, Nomor 1 Ada di Indonesia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |18:24 WIB
4 Sirkuit MotoGP 2025 yang Belum Pernah Dimenangi Marc Marquez, Nomor 1 Ada di Indonesia!
Berikut empat sirkuit yang belum pernah dimenangi Marc Marquez di MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

BERIKUT empat sirkuit MotoGP 2025 yang belum pernah dimenangi Marc Marquez. Salah satunya ada di Indonesia!

Hingga Mei 2025, Marquez sudah mengoleksi enam gelar juara dunia, 65 kemenangan, 115 podium, dan 70 pole position, dari 195 balapan. Sudah banyak sirkuit yang berhasil ditaklukkannya.

Marc Marquez merayakan kemenangan di MotoGP Thailand 2025
Marc Marquez merayakan kemenangan di MotoGP Thailand 2025 (Foto: Ducati Corse)

Di MotoGP 2025 misalnya, dari 22 sirkuit, ada 18 yang pernah dimenangi oleh Marquez. Hanya empat saja di mana pria berpaspor Spanyol itu gagal menang.

Sirkuit mana saja itu? Simak ulasan berikut ini.

4 Sirkuit MotoGP 2025 yang Belum Pernah Dimenangi Marc Marquez

4. Sirkuit Balaton Park (Hungaria)

Marc Marquez. (instagram/marcmarquez93)
Marc Marquez (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Arena ini baru masuk dalam kalender balap di MotoGP 2025. Wajar jika Marquez belum pernah meraih kemenangan di sana.

Sirkuit Balaton Park di Balatonfokajar akan menghelat seri ke-14. Lomba bertajuk MotoGP Hungaria 2025 digelar pada 22-24 Agustus.

3. Sirkuit Internasional Algarve (Portugal)

Sirkuit Portimao Portugal (Grand Prix 247)
Sirkuit Portimao Portugal (Foto: Grand Prix 247)

Arena ini masuk dalam kalender balap sejak 2020. Sayangnya, Marquez harus absen pada musim itu. Saat balapan di sana pada 2021 hingga 2024, ia selalu mengalami nasib sial.

Rasa penasaran Maquez bisa dituntaskan pada seri ke-19 MotoGP 2025. Balapan bertajuk MotoGP Portugal 2025 itu akan dihelat di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, pada 7-9 November.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/38/3185110/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-hgde_large.jpg
Massimo Rivola Ungkap 2 Kunci Sukses Aprilia Racing di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/38/3185084/francesco_bagnaia-8VGD_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Layak Gantikan Francesco Bagnaia di Ducati, Nomor 1 Alex Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184877/maverick_vinales-c6nq_large.jpg
Bawa-Bawa Jorge Lorenzo, Maverick Vinales Bicara Cara Saingi Marc Marquez Cs di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184725/erick_thohir-9wfk_large.jpg
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement