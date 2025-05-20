4 Sirkuit MotoGP 2025 yang Belum Pernah Dimenangi Marc Marquez, Nomor 1 Ada di Indonesia!

Berikut empat sirkuit yang belum pernah dimenangi Marc Marquez di MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

BERIKUT empat sirkuit MotoGP 2025 yang belum pernah dimenangi Marc Marquez. Salah satunya ada di Indonesia!

Hingga Mei 2025, Marquez sudah mengoleksi enam gelar juara dunia, 65 kemenangan, 115 podium, dan 70 pole position, dari 195 balapan. Sudah banyak sirkuit yang berhasil ditaklukkannya.

Marc Marquez merayakan kemenangan di MotoGP Thailand 2025 (Foto: Ducati Corse)

Di MotoGP 2025 misalnya, dari 22 sirkuit, ada 18 yang pernah dimenangi oleh Marquez. Hanya empat saja di mana pria berpaspor Spanyol itu gagal menang.

Sirkuit mana saja itu? Simak ulasan berikut ini.

4 Sirkuit MotoGP 2025 yang Belum Pernah Dimenangi Marc Marquez

4. Sirkuit Balaton Park (Hungaria)

Marc Marquez (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Arena ini baru masuk dalam kalender balap di MotoGP 2025. Wajar jika Marquez belum pernah meraih kemenangan di sana.

Sirkuit Balaton Park di Balatonfokajar akan menghelat seri ke-14. Lomba bertajuk MotoGP Hungaria 2025 digelar pada 22-24 Agustus.

3. Sirkuit Internasional Algarve (Portugal)

Sirkuit Portimao Portugal (Foto: Grand Prix 247)

Arena ini masuk dalam kalender balap sejak 2020. Sayangnya, Marquez harus absen pada musim itu. Saat balapan di sana pada 2021 hingga 2024, ia selalu mengalami nasib sial.

Rasa penasaran Maquez bisa dituntaskan pada seri ke-19 MotoGP 2025. Balapan bertajuk MotoGP Portugal 2025 itu akan dihelat di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, pada 7-9 November.