Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ F1 GP Monaco 2025 Pekan Ini, Klik di Sini!

JAKARTA – Formula 1 kembali hadir di salah satu sirkuit menantang, Monaco. Streaming Formula 1 : Tag Heuer Grand Prix De Monaco 2025 seluruh rangkaian balapannya hanya di beIN Sports melalui VISION+, klik di sini untuk menonton.

Tantangan tikungan tajam, terowongan legendaris, serta trek sempit yang tidak memaafkan kesalahan sekecil apa pun akan menjadi medan pertempuran para jagoan F1 seperti Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Carlos Sainz, George Russell, hingga Oscar Piastri. Berikut jadwal lengkap Formula 1: Tag Heuer Grand Prix De Monaco 2025:

Jumat, 23 Mei 2025

18:25 WIB – Practice 1

21:55 WIB – Practice 2

Sabtu, 24 Mei 2025

17:25 WIB – Practice 3

20:10 WIB – Qualifying Pre Show

20:55 WIB – Qualifying

22:00 WIB – Qualifying Post Show

Minggu, 25 Mei 2025

18:30 WIB – Grand Prix Sunday

19:55 WIB – Main Race

22:00 WIB – Chequered Flag