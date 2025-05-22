JAKARTA – Formula 1 kembali hadir di salah satu sirkuit menantang, Monaco. Streaming Formula 1 : Tag Heuer Grand Prix De Monaco 2025 seluruh rangkaian balapannya hanya di beIN Sports melalui VISION+, klik di sini untuk menonton.
Tantangan tikungan tajam, terowongan legendaris, serta trek sempit yang tidak memaafkan kesalahan sekecil apa pun akan menjadi medan pertempuran para jagoan F1 seperti Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Carlos Sainz, George Russell, hingga Oscar Piastri. Berikut jadwal lengkap Formula 1: Tag Heuer Grand Prix De Monaco 2025:
Jumat, 23 Mei 2025
18:25 WIB – Practice 1
21:55 WIB – Practice 2
Sabtu, 24 Mei 2025
17:25 WIB – Practice 3
20:10 WIB – Qualifying Pre Show
20:55 WIB – Qualifying
22:00 WIB – Qualifying Post Show
Minggu, 25 Mei 2025
18:30 WIB – Grand Prix Sunday
19:55 WIB – Main Race
22:00 WIB – Chequered Flag