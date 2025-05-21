3 Pebasket Bintang Dunia dengan Bayaran Termahal 2025 Versi Forbes, Nomor 1 Jagoan Golden State Warriors

PEBASKET bintang dunia dengan bayaran termahal 2025 ini masuk sepuluh besar daftar atlet pendapatan tertinggi versi Forbes. Para bintang NBA ini menempati posisi kedua, enam dan 10.

Di dunia basket profesional, gaji pemain tidak jarang menjadi sorotan utama, terutama bagi bintang-bintang papan atas yang memiliki kontrak dengan bayaran tinggi.

Forbes belum lama ini telah merilis nama-nama atlet dari berbagai cabang olahraga yang punya bayaran tertinggi. Dimana nama Cristiano Ronaldo berada di puncak dengan total pendapatan USD 275 juta atau sekitar Rp 4,51 triliun (kurs Rp 16.410).

Barulah setelah nama mega bintang asal Portugal itu ada nama sosok pemasket populer yang terkenal akan shoot three point yang akurat. Berikut ini tiga pebasket bintang dunia dengan bayaran termahal 2025 menurut Forbes.

Berikut 3 Pebasket Bintang Dunia dengan Bayaran Termahal 2025 versi Forbes:

3. Kevin Durant

Pertama, ada sosok Kevin Durant yang punya pendapatan sekitar USD 101,4 juta atau sekira Rp1,66 triliun. Membuatnya berada di peringkat sepuluh, tepat di bawah pemain baseball asal Jepang, Shohei Ohtani yang punya bayaran Rp102,5 atau Rp1,68 triliun.

Namun, pendapatan Durant tidak hanya berasal dari lapangan basket. Ia memiliki kontrak sponsor besar, termasuk kesepakatan seumur hidup dengan Nike yang nilainya diperkirakan mencapai USD 300 juta atau Rp4,23 triliun.

Selain berkarier sebagai atlet, Durant juga dikenal sebagai investor ulung. Melalui perusahaannya, Thirty Five Ventures, ia telah berinvestasi di lebih dari 100 perusahaan rintisan di bidang teknologi, media, dan olahraga.

Kevin Durant merupakan salah satu penyerang paling mematikan dalam sejarah NBA. Pemain Brooklyn Nets ini telah dua kali menjadi MVP Finals (2017, 2018) dan meraih empat gelar pencetak poin terbanyak musim reguler.

Pebasket 36 tahun itu juga aktif di dunia hiburan dan kegiatan sosial. Melalui perusahaan produksinya, ia terlibat dalam pembuatan dokumenter dan serial televisi, serta mendukung berbagai kegiatan filantropi.