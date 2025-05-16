Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Live di iNews Malam Hari, Ini Jadwal Siaran Langsung Tokyo E Prix 2025!

Karina Astawidara , Jurnalis-Jum'at, 16 Mei 2025 |16:31 WIB
Live di iNews Malam Hari, Ini Jadwal Siaran Langsung Tokyo E Prix 2025!
Saksikan siaran langsung Tokyo E Prix 2025 di iNews (Foto: iNews)
ABB FIA Formula E World Championship 2024-2025 kembali hadir dengan semangat kompetisi yang semakin memanas! Seri balapan mobil listrik tercepat di dunia ini telah memasuki ronde ke delapan dan ke sembilan. Kali ini, para pembalap akan menguji kecepatan dan strategi mereka di tengah gemerlap kota Tokyo, Jepang.

Sebelumnya, kemenangan dramatis di Monaco masih membekas. Oliver Rowland dari tim Nissan tampil gemilang di hari pertama dan membawa pulang kemenangan.

Formula E Tokyo E-Prix 2024-2025. (Foto: Vision+)
Formula E Tokyo E-Prix 2024-2025. (Foto: Vision+)

Tak kalah mencuri perhatian, Sebastian Buemi dari Envision Racing unjuk kebolehan di hari kedua saat lintasan diguyur hujan. Ia mengalahkan para rival dalam pertarungan adu strategi di trek basah.

Kini, sirkuit jalanan yang terkenal dengan tikungan teknis dan atmosfer kota futuristik ini akan menjadi tuan rumah spesial. Bukan hanya karena menjadi panggung pertarungan para pembalap elite dunia, tetapi juga keunikan layout sirkuit yang membentang di sekitar pusat pameran Tokyo Big Sight, dengan kombinasi tikungan tajam.

Akankah Rowland dan Buemi kembali mendominasi? Atau justru muncul nama baru di tim Nissan seperti, Norman Nato?

Saksikan ABB FIA Formula E World Championship Tokyo E prix 2025, Kualifikasi, Sabtu 17 Mei Pukul 21.30 WIB, Race 1, Sabtu 17 Mei Pukul 21.30 WIB, dan Race 2 Minggu 18 Mei Pukul 23.30 WIB, hanya di iNews premium Sports.

(Wikanto Arungbudoyo)

