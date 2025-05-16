Kenapa di F1 Sudah Tak Ada Umbrella Girl? Ini Alasannya

KENAPA di F1 sudah tak ada umbrella girl? Ini alasannya yang belum banyak orang tahu.

Umbrella girl atau grid girl kerap jadi daya tarik dalam sebuah ajang balap. Kehadiran mereka dianggap pemanis untuk meningkatkan value atau brand sebuah balapan hingga sponsor.

1. Tidak Ada Umbrella Girl sejak F1 2018

Namun, pencinta F1 tak lagi melihat kehadiran umbrella girl sejak F1 2018. Ada alasan tersendiri kenapa para gadis cantik itu tidak terlihat berlenggak-lenggok di grid.

Sedikit ironi, Direktur Komersial F1 kala itu, Sean Bratches, mengungkap alasan tidak lagi menggunakan umbrella girl karena value atau nilai. Ia tidak mau F1 mempertahankan sesuatu yang tidak lagi relevan dengan norma-norma sosial di era modern.

“Meski kehadiran grid girls sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari F1 selama puluhan tahun, tetapi kami merasa praktik ini tak mencerminkan nilai-nilai dari brand ini,” kata Bratches, mengutip dari laman resmi F1, Jumat (16/5/2025).

“Sangat jelas ini sudah bertentangan dengan norma-norma sosial di era modern,” tegas pria berkebangsaan Amerika Serikat (AS) tersebut.

“Kami tidak yakin praktik ini sesuai atau relevan dengan F1 dan fansnya, dulu atau sekarang, di seluruh dunia,” tandas Bratches.