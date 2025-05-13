Berapa Gaji Tukang Ganti Ban Mobil F1? Jumlahnya Bikin Geleng-geleng Kepala

BERAPA gaji tukang ganti ban mobil F1? Jumlahnya ternyata bikin geleng-geleng kepala!

Ajang balap Formula 1 bukan hanya soal kecepatan para pembalap, tetapi juga kerja tim yang luar biasa di balik layar, termasuk para kru pit stop. Salah satu peran penting dalam tim ini adalah tukang ganti ban atau yang dikenal dengan sebutan tyre changer.

Meski tugasnya terlihat sederhana dan hanya berlangsung dalam hitungan detik, pekerjaan ini membutuhkan keahlian, koordinasi, dan fokus tingkat tinggi. Sebab, sedikit kesalahan saja bisa menentukan hasil akhir sebuah balapan.

Banyak orang penasaran, berapa sebenarnya gaji yang diterima oleh tukang ganti ban mobil F1? Apakah pekerjaan yang berlangsung sangat singkat ini benar-benar sepadan secara finansial? Berikut ini pembahasannya.

1. Gaji Tukang Ganti Mobil Ban F1

Dalam pit crew sendiri terdapat banyak orang yang punya tugas masing-masing. Ada yang a bertugas sebagai penyemprot pemadam jika mesin terbakar, bertugas menyalakan mobil, ganti ban, hingga crew chief alias orang yang bertugas untuk mengatur tugas para pit crew.

Untuk gaji tyre changer sendiri diperkirakan bisa mencapai 350 ribu dollar AS atau setara Rp5,78 miliar per tahun. Dalam menjalankan tugasnya ini, tyre changer akan dibantu oleh tyre carrier yang membawakan ban.

Gaji seorang pembawa ban saja diperkirakan bisa mencapai 270 ribu dollar AS atau sekira Rp4,13 miliar per tahun. Adapun yang hanya bertugas mendongkrak mobil di bagian depan, mendapat gaji tahunan 150 ribu dollar AS atau setara Rp2,47 miliar.