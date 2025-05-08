PUBG MOBILE Versi 3.8 Resmi Diluncurkan, Apa Saja Fitur Terbarunya?

SALAH satu game seluler terpopuler di dunia, PUBG MOBILE, memperkenalkan sejumlah tambahan baru dalam update Versi 3.8. Mulai hari ini Kamis (8/5/2025) hingga 6 Juli 2025, pemain dapat menyelami mode bertema Steampunk Frontier, menaiki kereta uap raksasa, melawan Titan yang tangguh dalam kolaborasi Attack on Titan, dan merasakan sejumlah pembaruan dan peningkatan gameplay yang seru di PUBG MOBILE.

Update Versi 3.8 memperkenalkan mode Steampunk Frontier yang tersedia di Erangel, Livik, dan Rondo, menampilkan area permainan baru termasuk stasiun kereta Aetherholm yang luas, pusat kargo yang ramai, peron kereta, dan Kastil Utgard. Lokasi-lokasi ini terintegrasi dalam peta dan memiliki rute kereta yang melintasi seluruh peta, memungkinkan pemain untuk bepergian ke lokasi-lokasi ini dengan menggunakan kereta api.

Bagi penggemar Attack on Titan, Kastil Utgard menjadi lokasi wajib dikunjungi, yang dengan akurat menggambarkan kembali adegan epik saat Titan menyerang dan menghancurkan bangunan, serta membentuk kembali medan perang. Pemain dapat mencoba Serum Titan, memungkinkan mereka berubah menjadi Titan Murni dan memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan di medan perang.

Bagian terbaik dari aksi ini adalah Serum Attack Titan yang langka, yang dapat disuntikkan pemain untuk berubah menjadi Attack Titan perkasa, Titan paling ikonik dari seri Attack on Titan yang sukses besar. Dengan hanya satu botol yang tersedia per pertandingan, Serum Attack Titan adalah sumber daya yang paling berharga, menawarkan keuntungan yang mampu mengubah jalannya pertempuran sesuai keinginan mereka.

Pemain juga dapat memanfaatkan Omni-Directional Mobility (ODM) Gear, perlengkapan krusial yang memungkinkan pergerakan berkecepatan tinggi dan pertempuran di udara. Mekanik dan item permainan ini mendukung pertarungan yang dinamis dan cepat melawan para Titan, menangkap ketegangan yang ada dalam serial anime aslinya.

Sementara itu, pemain dapat menyaksikan adegan legendaris terungkap di medan perang, saat Colossal Titan muncul di timur laut Erangel, menciptakan kembali momen yang tak terlupakan dari serial Attack on Titan yang asli. Nantikan kostum, senjata, item, hadiah eksklusif bertema Attack on Titan, dan banyak lagi yang akan hadir pada tanggal 30 Mei di PUBG MOBILE.