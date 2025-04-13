Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

PUBG MOBILE Indonesia Rayakan Idul Fitri dengan Berbagi Kebaikan di Panti Asuhan Jakarta

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |01:47 WIB
PUBG MOBILE Indonesia Rayakan Idul Fitri dengan Berbagi Kebaikan di Panti Asuhan Jakarta
PUBG MOBILE berbagi kebahagiaan di Hari Raya Idul Fitri 1446 H. (Foto: PUBG MOBILE)
A
A
A

MERAYAKAN Hari Raya Idul Fitri 1446 H, PUBG MOBILE Indonesia menggelar kegiatan bertajuk "Berbagi Kebaikan Bersama PUBG MOBILE" sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap anak-anak Panti Asuhan Yos Sudarso, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan PUBG MOBILE untuk memberikan dampak positif di luar ranah digital.

Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, acara ini diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari sesi tausiyah singkat, kuis interaktif, hingga penyerahan donasi yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan operasional bagi 34 anak asuh. Momen santap sore bersama pun menjadi penutup yang mempererat tali silaturahmi antara anak-anak panti dengan tim PUBG MOBILE Indonesia.

Anak-anak panti asuhan aktif mengikuti kuis yang digelar PUBG MOBILE Indonesia. (Foto: PUBG MOBILE)
Anak-anak panti asuhan aktif mengikuti kuis yang digelar PUBG MOBILE Indonesia. (Foto: PUBG MOBILE)

Project Manager PUBG MOBILE Indonesia, Adi Eka Putra, menyampaikan kegiatan ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk hadir lebih dari sekadar platform hiburan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat membawa kebahagiaan dan semangat baru bagi adik-adik di Panti Asuhan Yos Sudarso. Ini adalah langkah kecil kami untuk menunjukkan bahwa komunitas game juga bisa membawa perubahan positif,” ujar Adi.

Kepala Panti Asuhan Yos Sudarso, Mayor Marinir (Purn) Sunarto, turut mengapresiasi inisiatif ini dan menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian yang diberikan.

“Mudah-mudahan kunjungan tim PUBG MOBILE bisa menjadikan motivasi bagi anak-anak kami di panti asuhan ini untuk mengembangkan diri dan berjuang meraih cita-citanya,” ungkap Sunarto.

 

