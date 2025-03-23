PUBG MOBILE Kolaborasi dengan Girl Group BABYMONSTER, Bikin Game Makin Berwarna!

SALAH satu game mobile terpopuler di dunia, PUBG MOBILE, dengan bangga mengumumkan kolaborasi yang menggugah semangat dengan sensasi K-pop yang sedang naik daun, BABYMONSTER. Kolaborasi ini terjalin dalam rangka merayakan ulang tahun ketujuh PUBG MOBILE.

Dari hari ini hingga 6 Mei 2025, para pemain PUBG MOBILE dapat terjun ke dunia BABYMONSTER dengan elemen gameplay interaktif, item spesial, dan hadiah eksklusif dalam game yang terinspirasi gaya trendi dan energik grup ini.

Sebagai duta ulang tahun ketujuh PUBG MOBILE, BABYMONSTER memberikan sentuhan segar dan dinamis pada perayaan momen bersejarah game ini dengan kolaborasi video game pertama mereka, menjadikannya momen yang sangat istimewa bagi para penggemar BABYMONSTER dan pemain PUBG MOBILE.

Para pemain PUBG MOBILE dapat merasakan dunia BABYMONSTER dengan fitur eksklusif dalam game yang menangkap suasana unik dan kehadiran grup di peta Erangel dan Rondo. Bus video BABYMONSTER spesial akan muncul, menawarkan kesempatan bagi para penggemar untuk naik, menonton pesan video eksklusif dari grup, dan mendapatkan hadiah menarik.

Zona foto eksklusif BABYMONSTER, terinspirasi oleh estetika khas grup, juga akan tersedia. Di pusat setiap area, sebuah booth foto interaktif mengundang pemain untuk berpose dengan anggota BABYMONSTER favorit mereka, membuka hadiah, dan menangkap momen tak terlupakan.

Untuk meningkatkan pengalaman K-pop ke level lebih tinggi, para pemain PUBG MOBILE dapat mempersenjatai diri dengan pemutar kaset bermerek BABYMONSTER yang stylish, memungkinkan mereka untuk mendengarkan lagu-lagu ter-hits saat mereka bertempur menuju kemenangan.

Bersama dengan lagu-lagu hits ini, pemain juga dapat menunjukkan inner idol mereka dengan tarian “DRIP” terbaru, menghidupkan gerakan khas BABYMONSTER dan menambahkan sentuhan K-pop pada setiap perayaan kemenangan, bersama dengan BABYMONSTER Sketch Space Gifts.