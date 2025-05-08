Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Legenda Balap Sebut WSBK Lebih Seru daripada MotoGP 2025, Ini Alasannya!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |00:04 WIB
Legenda Balap Sebut WSBK Lebih Seru daripada MotoGP 2025, Ini Alasannya!
WSBK disebut lebih seru ketimbang balapan MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

LEGENDA balap motor, Kevin Schwantz, menyebut World Superbike (WSBK) jauh lebih seru ketimbang MotoGP 2025. Ia pun cukup terkesan dengan ajang balap yang menggunakan motor produksi massal tersebut.

Schwantz masih menjadi sosok yang cukup aktif menyaksikan langsung balapan MotoGP. Terkhusus ketika lomba berlangsung di tanah kelahirannya, Amerika Serikat.

1. Balapan yang Sesungguhnya

Start Balapan MotoGP Spanyol 2025 (Foto: Yamaha MotoGP)
Start Balapan MotoGP Spanyol 2025 (Foto: Yamaha MotoGP)

Juara dunia MotoGP 1993 itu sempat menyaksikan MotoGP Amerika Serikat 2025 pada Maret. Kemudian Schwantz juga menonton balapan WSBK yang berlangsung di Cremona, Italia, pekan lalu.

Dari situ, pria asal Amerika Serikat tersebut membandingkan kedua ajang balapan. Menurutnya, saat ini justru MotoGP sedikit membosankan dan kalah seru dari WSBK.

"Balapan Superbike selalu seru. Saya tadi sempat berbincang dan berkata, 'Saya rasa MotoGP sekarang agak membosankan, jadi saya datang ke sini untuk melihat balapan yang sesungguhnya,’” kata Schwantz, dilansir dari Crash, Kamis (8/5/2025).

2. Beralih Ajang Balap

Legenda MotoGP itu juga menegaskan para pembalap top di WorldSBK bisa saja beralih. Menurutnya, rider seperti Toprak Razgatlioglu dan Nicolo Bulega tidak akan kesulitan beradaptasi jika berkarier di MotoGP.

“Tentu saja bisa. Sistem elektronik di motor Superbike memang tidak secanggih yang ada di MotoGP,” ujar Schwantz.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182414/alex_marquez_berpeluang_menang_di_motogp_portugal_2025_alexmarquez73-iSZm_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Race MotoGP Portugal 2025 Malam Ini: Siapa Bisa Hentikan Alex Marquez?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182360/marc_marquez-wi3A_large.jpg
Kevin Schwantz: Marc Marquez Bakal Lampaui Rekor Valentino Rossi di MotoGP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182358/alex_marquez-TSqz_large.jpg
Alex Marquez Belum Puas Menangi Duel Sengit Lawan Pedro Acosta di Sprint Race MotoGP Portugal 2025: Masih Ada Masalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182348/alex_marquez-2c9l_large.jpg
Hasil Sprint Race MotoGP Portugal 2025: Sengit, Alex Marquez Menang, Asapi Pedro Acosta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182322/marco_bezzecchi-WATP_large.jpg
Hasil Kualifikasi MotoGP Portugal 2025: Marco Bezzecchi Amankan Pole Position, Alex Marquez Jatuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182309/fermin_aldeguer_dan_alex_marquez-aG5k_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Portugal 2025: Fermin Aldeguer Paling Kencang, Alex Marquez Mengekor!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement