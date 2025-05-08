Legenda Balap Sebut WSBK Lebih Seru daripada MotoGP 2025, Ini Alasannya!

LEGENDA balap motor, Kevin Schwantz, menyebut World Superbike (WSBK) jauh lebih seru ketimbang MotoGP 2025. Ia pun cukup terkesan dengan ajang balap yang menggunakan motor produksi massal tersebut.

Schwantz masih menjadi sosok yang cukup aktif menyaksikan langsung balapan MotoGP. Terkhusus ketika lomba berlangsung di tanah kelahirannya, Amerika Serikat.

1. Balapan yang Sesungguhnya

Start Balapan MotoGP Spanyol 2025 (Foto: Yamaha MotoGP)

Juara dunia MotoGP 1993 itu sempat menyaksikan MotoGP Amerika Serikat 2025 pada Maret. Kemudian Schwantz juga menonton balapan WSBK yang berlangsung di Cremona, Italia, pekan lalu.

Dari situ, pria asal Amerika Serikat tersebut membandingkan kedua ajang balapan. Menurutnya, saat ini justru MotoGP sedikit membosankan dan kalah seru dari WSBK.

"Balapan Superbike selalu seru. Saya tadi sempat berbincang dan berkata, 'Saya rasa MotoGP sekarang agak membosankan, jadi saya datang ke sini untuk melihat balapan yang sesungguhnya,’” kata Schwantz, dilansir dari Crash, Kamis (8/5/2025).

2. Beralih Ajang Balap

Legenda MotoGP itu juga menegaskan para pembalap top di WorldSBK bisa saja beralih. Menurutnya, rider seperti Toprak Razgatlioglu dan Nicolo Bulega tidak akan kesulitan beradaptasi jika berkarier di MotoGP.

“Tentu saja bisa. Sistem elektronik di motor Superbike memang tidak secanggih yang ada di MotoGP,” ujar Schwantz.