Berapa Kisaran Gaji Valentino Rossi saat Masih Aktif di MotoGP?

BERAPA kisaran gaji Valentino Rossi saat masih aktif di MotoGP? Hal tersebut tentu jadi perhatian penggemar.

Rossi tidak hanya dikenal sebagai pembalap legendaris dengan sembilan gelar juara dunia. Ia juga menjadi salah satu atlet dengan pendapatan tertinggi di dunia balap motor.

Kombinasi antara gaji dari tim dan pendapatan dari sponsor menjadikannya ikon global dalam dunia olahraga. Tidak heran bila Rossi jadi salah satu atlet yang punya kekayaan melimpah.

1. Masa Kejayaan

Lantas, berapa kisaran gaji Valentino Rossi saat masih aktif di MotoGP? Di masa kejayaannya bersama Yamaha, ia menerima gaji sekira 30 juta Euro (setara Rp560 miliar) pada 2008-2010

Saat membalap untuk Ducati pada 2010-2012, total pendapatannya mencapai 30 juta dollar AS (setara Rp495 miliar). Jumlah itu terdiri dari gaji 17 juta dollar AS (setara Rp280 miliar) dan sisanya dari sponsor.

2. Kembali ke Yamaha

Rossi memutuskan kembali ke Yamaha pada 2013 usai tahun-tahun buruk di Ducati. Kali ini, ia meraup 22 juta dollar AS (setara Rp363 miliar). Sebanyak 12 juta dollar AS (setara Rp198 miliar) sebagai gaji dan 10 juta dollar AS sisanya (setara Rp165 miliar) berasal dari sponsor.

Menjelang akhir kariernya, gaji Rossi menurun menjadi sekitar 7 juta Euro (setara Rp130 miliar). Dan pada tahun terakhirnya yakni 2021, The Doctor menerima 4 juta Euro (setara Rp74 miliar).