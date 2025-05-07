Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez 2 Kali Gagal Menang di MotoGP 2025, Pengamat Sarankan Segera Belajar dari Kesalahan

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |19:53 WIB
Marc Marquez 2 Kali Gagal Menang di MotoGP 2025, Pengamat Sarankan Segera Belajar dari Kesalahan
Pengamat MotoGP menyarankan Marc Marquez untuk belajar dari kesalahan-kesalahan (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
MARC Marquez sudah dua kali gagal menang di MotoGP 2025. Pengamat sekaligus mantan pembalap, Carlos Checa, menyarankan juniornya itu untuk segera belajar dari kesalahan.

Marquez saat ini sudah melalui lima seri balapan di MotoGP 2025. Pembalap Ducati Lenovo itu merebut tiga kemenangan dan menempati urutan kedua klasemen sementara musim ini dengan 139 poin. 

Marc Marquez jatuh di MotoGP Spanyol 2025 (Foto: MotoGP)
Marc Marquez jatuh di MotoGP Spanyol 2025 (Foto: MotoGP)

Meski begitu, Marquez sempat terjatuh pada dua seri balapan yang membuatnya kehilangan banyak poin. Insiden pertama terjadi di Amerika Serikat, kemudian yang kedua saat bersaing di seri balapan Spanyol. 

Saat insiden kedua di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, The Baby Alien tetap bisa menyelesaikan balapannya dan finis ke-12. Namun, ia sempat mengaku tak tahu penyebabnya terjatuh di lap awal. 

1. Lebih Detail Mencari Tahu

Berangkat dari hal ini, Checa menyarankan Marquez untuk lebih detail mencari tahu penyebab kecelakannya. Hal yang sama juga perlu dilakukan oleh tim Ducati Lenovo.

"Mereka pasti ingin menganalisis situasi tersebut karena saya rasa tidak ada seorang pun yang menyukainya," kata Checa dilansir dari Crash, Rabu (7/5/2025)  

"Tetapi saya menghargai kenyataan Marquez tidak pernah menyerah. Jatuh dengan kecepatan lebih dari 150 km/jam, berhenti dalam jarak seratus meter, memperbaiki motor yang rusak, dan berjuang untuk empat poin adalah contoh yang baik. Sikap seperti itu layak dimiliki oleh seorang juara hebat," tambahnya. 

 

