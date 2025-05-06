Legenda MotoGP Giacomo Agostini Bongkar Kesamaannya dengan Valentino Rossi

LEGENDA MotoGP, Giacomo Agostini, merasa ada kesamaan antara dirinya dengan Valentino Rossi. Dia pun beberkan faktor apa saja yang membuat dirinya terlihat mirip dengan Rossi.

Rossi sendiri juga sudah menjadi legenda di dunia balap MotoGP. Dia ukir kiprah tak kalah manis dari Giacomo Agostini yang sudah berkarier jauh lebih dahulu darinya.

1. Legenda MotoGP

Ya, Giacomo Agostini dan juga Valentino Rossi jadi sosok legendaris di dunia MotoGP. Keduanya catatkan kemenangan banyak di MotoGP.

Giacomo Agostini sendiri berkarier jauh lebih dahulu dari Rossi. Dia putuskan pensiun dari dunia balap motor pada 1977. Sementara Rossi, dia resmi pensiun pada akhir musim 2021.