Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Legenda MotoGP Giacomo Agostini Bongkar Kesamaannya dengan Valentino Rossi

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |16:48 WIB
Legenda MotoGP Giacomo Agostini Bongkar Kesamaannya dengan Valentino Rossi
Giacomo Agostini dan Valentino Rossi. (Foto: MotoGP)
A
A
A

LEGENDA MotoGP, Giacomo Agostini, merasa ada kesamaan antara dirinya dengan Valentino Rossi. Dia pun beberkan faktor apa saja yang membuat dirinya terlihat mirip dengan Rossi.

Rossi sendiri juga sudah menjadi legenda di dunia balap MotoGP. Dia ukir kiprah tak kalah manis dari Giacomo Agostini yang sudah berkarier jauh lebih dahulu darinya.

Inter Milan mempersembahkan jersey spesial untuk Valentino Rossi (Foto: Instagram/@inter)

1. Legenda MotoGP

Ya, Giacomo Agostini dan juga Valentino Rossi jadi sosok legendaris di dunia MotoGP. Keduanya catatkan kemenangan banyak di MotoGP.

Giacomo Agostini sendiri berkarier jauh lebih dahulu dari Rossi. Dia putuskan pensiun dari dunia balap motor pada 1977. Sementara Rossi, dia resmi pensiun pada akhir musim 2021.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182251/alex_marquez_akan_membalap_di_motogp_portugal_2025_tanpa_beban-zZDP_large.jpg
Tanpa Beban, Alex Marquez Siap Menggila di MotoGP Portugal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182254/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_motogp_portugal_2025_di_vision-67vs_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Portugal 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182200/francesco_bagnaia_alami_kesulitan_di_latihan_bebas_1_motogp_portugal_2025-Ocfv_large.jpg
Kesulitan di FP1 MotoGP Portugal 2025, Francesco Bagnaia Akui Salah Pilih Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182176/simak_jadwal_motogp_portugal_2025_hari_ini_di_mana_alex_marquez_akan_kembali_tampil-kzQc_large.jpg
Jadwal MotoGP Portugal 2025 Hari Ini: Alex Marquez Menggila di Sprint Race?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182172/marc_marquez_dan_pedro_acosta-yxOV_large.jpg
Pedro Acosta Tak Keberatan jika Setim dengan Marc Marquez: Dia Takkan Rugikan Siapa pun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/38/3182158/alex_marquez-zRZm_large.jpg
Hasil Latihan MotoGP Portugal 2025: Alex Marquez Konsisten Tercepat, Francesco Bagnaia Kedua!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement