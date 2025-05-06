Ayah Alex Marquez Bangga Putranya Tampil Moncer di MotoGP 2025: Jalannya Tidak Mudah!

AYAH dari Alex Marquez dan Marc Marquez, Julia Marquez, ungkap perasaannya melihat putranya kompak tampil moncer di MotoGP 2025. Untuk Alex Marquez sendiri, dia merasa sangat bangga melihatnya tampil gacor.

Pasalnya, Julia menyadari bahwa perjalanan yang harus dilalui Alex untuk mencapai posisi saat ini tidaklah muda. Julia pun lempar pujian setinggi langit kepada Alex yang baru saja mencetak kemenangan perdana di ajang MotoGP.

1. Kiprah Manis Alex Marquez

Alex Marquez diketahui sukses mencatat kemenangan perdana di ajang MotoGP. Alex berhasil memenangkan seri balapan di Sirkuit Jerez, Spanyol pada Minggu 27 April 2025.

Kemenangan inj menorehkan sejarah karena untuk pertama kalinya ada kakak-beradik yang sukses memenangkan balapan di MotoGP. Diketahui, kakak Alex, Marc Marquez sudah lebih dulu mencatat kemenangan di ajang MotoGP.