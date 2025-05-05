Gigi DallIgna Bongkar Keuntungan Alex Marquez di MotoGP 2025

MANAJER Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, bongkar keuntungan Alex Marquez di MotoGP 2025. Dia menilai Alex Marquez diuntungkan memiliki tim yang solid.

Hal itu pun sangat berpengaruh untuk menunjung penampilan Alex Marquez di MotoGP 2025. Pada MotoGP Spanyol 2025, pembalap asal Spanyol itu bahkan berhasil menjadi pemenang. Hasil itu pun sebagai bukti dia bisa memutus dominasi sang kakak Marc Marquez.

1. Alex Marquez Banjir Pujian

Gigi Dall'Igna mengatakan Alex Marquez sangat pantas berada di puncak klasemen. Dia menilai performa pembalap tersebut tidak terlepas dari dukungan internal tim.

Alex Marquez saat ini berada di puncak klasemen MotoGP dengan 140 poin. Sementara itu, Marc Marquez menempati posisi kedua dengan 139 poin.

"Segalanya tentang akhir pekan ajaib ini dan sebagai pengakuan atas kerja sama tim yang luar biasa dari Tim Gresini. Selamat," kata Gigi Dall'Igna, dilansir dari Motosan, Senin (5/5/2025).