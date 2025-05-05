Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gigi DallIgna Bongkar Keuntungan Alex Marquez di MotoGP 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |01:05 WIB
Gigi DallIgna Bongkar Keuntungan Alex Marquez di MotoGP 2025
Alex Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Ducati)
A
A
A

MANAJER Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, bongkar keuntungan Alex Marquez di MotoGP 2025. Dia menilai Alex Marquez diuntungkan memiliki tim yang solid.

Hal itu pun sangat berpengaruh untuk menunjung penampilan Alex Marquez di MotoGP 2025. Pada MotoGP Spanyol 2025, pembalap asal Spanyol itu bahkan berhasil menjadi pemenang. Hasil itu pun sebagai bukti dia bisa memutus dominasi sang kakak Marc Marquez.

Alex Marquez. (Foto: MotoGP)

1. Alex Marquez Banjir Pujian

Gigi Dall'Igna mengatakan Alex Marquez sangat pantas berada di puncak klasemen. Dia menilai performa pembalap tersebut tidak terlepas dari dukungan internal tim.

Alex Marquez saat ini berada di puncak klasemen MotoGP dengan 140 poin. Sementara itu, Marc Marquez menempati posisi kedua dengan 139 poin.

"Segalanya tentang akhir pekan ajaib ini dan sebagai pengakuan atas kerja sama tim yang luar biasa dari Tim Gresini. Selamat," kata Gigi Dall'Igna, dilansir dari Motosan, Senin (5/5/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/38/3181854/jorge_martin-ZYbz_large.jpg
Peringatan Aprilia untuk Jorge Martin: Siap-Siap Menderita di Awal MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/38/3181762/nicolo_bulega-RhB7_large.jpg
Gantikan Marc Marquez di MotoGP Portugal 2025, Nicolo Bulega Justru Deg-degan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/38/3181901/marc_marquez-Q0oP_large.jpg
4 Pembalap Top MotoGP yang Akui Membenci Marc Marquez, Nomor 1 Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/38/3181517/alex_marquez_mulai_berani_sesumbar_setelah_sukses_jadi_runner_up_motogp_2025-SG8p_large.jpg
Alex Marquez Sesumbar: Wajar Saya Disebut Penantang Gelar Juara Dunia MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/38/3181515/joan_mir_memasuki_motogp_portugal_2025_dengan_kepercayaan_diri_tinggi_usai_dua_kali_finis_ketiga_di_seri_jepang_dan_malaysia-sFJ5_large.jpg
2 Kali Finis Posisi 3 di Seri Asia, Joan Mir Bidik Podium pada MotoGP Portugal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/38/3181595/adu_gaji_pembalap_motogp_dengan_rider_moto2_dan_moto3_menarik_untuk_diulas-nG76_large.jpg
Adu Gaji Pembalap MotoGP dengan Rider Moto2 dan Moto3, bak Bumi dan Langit?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement