Tak Hanya Marc Marquez, Alex Marquez Juga Banjir Pujian di MotoGP 2025

PERHATIAN tak hanya tertuju kepada Marc Marquez di MotoGP 2025. Sang adik, Alex Marquez, juga jadi sorotan hingga bahkan banjir pujian di MotoGP 2025.

Salah satu pujian datang dari manajer Ducati Corse, Luigi Dall’Igna. Dia sanjung Alex Marquez yang tampil ciamik di MotoGP 2025. Dal’Igna menyebut adik dari Marc Marquez itu mengakui musim ini dengan sangat luar biasa.

1. Tampil Impresif

Alex Marquez tampil impresif di awal musim MotoGP 2025. Pembalap Gresini Ducati itu secara mengejutkan tampil sangat konsisten bersaing di papan atas.

Puncaknya, Alex Marquez berhasil keluar sebagai pemenang di MotoGP Spanyol 2025. Ini menjadi kemenangan pertama dia setelah menjalani debut di musim 2020.

2. Lempar Pujian

Dall’Igna ikut senang dengan hasil manis yang didapat Alex Marquez pada balapan kandangnya. Dia merasa kemenangan tersebut sangat pantas didapatkan.

“Kemenangan Alex di sirkuit rumahnya sangat istimewa, ini adalah kemenangan pertamanya di kelas utama, bersejarah dan sangat pantas,” kata Dall’Igna, dilansir dari Motosan, Senin (5/5/2025).

“Tidak hanya karena kami sudah lama mengenalnya, tetapi juga karena awal musimnya yang luar biasa, ditandai dengan konsistensi, kualitas, kecerdasan, ritme, dan kecepatan,” sambungnya.