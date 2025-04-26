Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Spanyol 2025: Marc Marquez Paling Kencang, Francesco Bagnaia Terjatuh!

HASIL latihan bebas 2 MotoGP Spanyol 2025 akan diulas Okezone. Marc Marquez jadi pembalap tercepat di sesi ini.

Sesi latihan bebas kedua MotoGP Spanyol 2025 berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol pada Sabtu (26/4/2025) sore WIB. Sesi sempat tertunda beberapa menit karena kecelakaan Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

Bukan hanya Morbidelli, rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, juga alami nasib sial. Dia terjatuh di tikungan ketujuh.

Marc Marquez sendiri berhasil menjadi yang tercepat disusul Maverick Vinales (Red Bull KTM), Fabio Quartararo (Yamaha Monster Energy), dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo). Menarik menantikan aksi mereka di kualifikasi hingga sprint race nantinya.

Jalannya Sesi Latihan Bebas Kedua

Bagnaia langsung melesat pada awal sesi latihan bebas kedua dengan mencatatkan waktu 1 menit 37,139 detik. Dua kali juara MotoGP itu terpantau leluasa melewati tikungan-tikungan tajam di Sirkuit Jerez.

Namun, baru beberapa saat FP2 berlangsung, bendera merah dikibarkan karena adanya kecelakaan. Franco Morbidelli terjatuh di tikungan keempat hingga terhempas ke pinggir lintasan balap. Namun, dia langsung bangun dan terlihat baik-baik saja.

Sesi FP2 sempat tertunda beberapa menit karena kecelakaan itu. Setelah dimulai kembali, Bagnaia masih memegang catatan waktu tercepat. Meski begitu, kondisi tersebut tak berlangsung lama.

Fabio Quartararo (Yamaha Monster Energy) melesat hingga berhasil menggeser catatan waktu Bagnaia. Pembalap berpaspor Prancis itu sukses membukukan 1 menit 36,983 detik. Dia disusul Marc Marquez (Ducati Lenovo) yang hanya berselisih sepersekian detik.

Memasuki akhir-akhir sesi latihan bebas kedua, Bagnaia mengalami kecelakaan seperti Morbidelli di tikungan ketujuh. Di sisi lain, Marc Marquez sukses mencatatakan waktu terbaik. The Baby Alien menggeser Quartararo dengan catatan waktu 1 menit 36,923 detik.

Catatan waktu itu kemudian meningkat menjadi 1 menit 36,677 detik di akhir sesi latihan bebas kedua. Pada akhirnya, Marc Marquez berhasil menjadi yang tercepat di FP2 MotoGP Spanyol 2025.