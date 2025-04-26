Gagal Dominasi Latihan Bebas, Marc Marquez Langsung Prediksi MotoGP Spanyol 2025 Bakal Ketat

JEREZ DE LA FRONTERRA – Marc Marquez langsung memprediksi balapan MotoGP Spanyol 2025 bakal ketat. Apalagi, pembalap tim Ducati Lenovo tersebut gagal mendominasi di latihan bebas pada Jumat 25 April 2025.

Sirkuit Jerez-Angel Nieto di Jerez de la Fronterra, Spanyol, menjadi seri kelima MotoGP 2025. Seri tersebut sekaligus balapan pertama di Eropa pada musim ini.

1. Dominasi

Marc Marquez melaju di MotoGP Spanyol 2025 (Foto: Ducati Corse)

Marquez terlihat sulit mendominasi pada latihan bebas 1 (FP1) dan latihan (PR) yang digelar Jumat 25 April 2025. Ia harus puas finis kedua di FP1 dan keempat pada PR.

Marquez mengatakan sangat menikmati persiapan yang sedang dilakukan untuk balapan utama. Ia menilai sejauh ini tidak ada masalah berarti.

"Saya baik-baik saja. Saya merasa nyaman dan tenang," kata Marquez, mengutip dari Motosan, Sabtu (26/4/2025).

“Kami melaju dengan baik. Akan tetapi, semuanya jauh lebih ketat di sini," tukas pria berjuluk The Ant from Cervera tersebut.