Jadwal Siaran Langsung Sprint Race MotoGP Spanyol 2025: Kesempurnaan Marc Marquez Diruntuhkan sang Adik?

JEREZ DE LA FRONTERRA – Jadwal siaran langsung Sprint Race MotoGP Spanyol 2025 akan dibahas Okezone. Akankah kesempurnaan Marc Marquez diruntuhkan sang adik?

Seri kelima MotoGP 2025 itu sudah memasuki hari kedua di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra, Spanyol, Sabtu (26/4/2025). Satu sesi latihan bebas, dua babak kualifikasi, dan Sprint Race bakal dihelat!

1. Alex Marquez Mencuri Perhatian

Alex Marquez melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Instagram/@alexmarquez73)

Sepanjang hari pertama, Jumat 25 April 2025, Alex Marquez sukses mencuri perhatian. Kendati dua kali kecelakaan di masing-masing sesi, ia mampu memuncaki klasemen catatan waktu!

Di latihan bebas 1 (FP1), pembalap tim Gresini Racing tersebut mencetak waktu terbaik 1 menit 36,831 detik. Lalu, di sesi latihan (PR), Alex membukukan waktu tercepat 1 menit 35,991 detik.

2. Memecahkan Rekor

Dua catatan impresif itu membantu adik Marc Marquez tersebut memecahkan rekor lap di Sirkuit Jerez. Hebatnya lagi, ia harus menahan rasa sakit terutama di PR saat mencetak waktu terbaiknya usai kecelakaan.

Hasil tersebut membuat Alex kini jadi pembalap yang harus dikalahkan pada MotoGP Spanyol 2025. Tak tanggung-tanggung, ia mampu membuat sang kakak jadi terlihat tidak ada apa-apanya.