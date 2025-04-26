Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Pembalap MotoGP yang Paling Sering Menang di Sirkuit Jerez Spanyol, Nomor 1 Musuh Bebuyutan Marc Marquez

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |04:01 WIB
5 Pembalap MotoGP yang Paling Sering Menang di Sirkuit Jerez Spanyol, Nomor 1 Musuh Bebuyutan Marc Marquez
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

ADA 5 pembalap MotoGP yang paling sering menang di Sirkuit Jerez, Spanyol. Mengingat MotoGP Spanyol 2025 digelar pada 25-27 April 2025, maka ada baiknya mengenal siapa saja rider top yang pernah menang di Sirkuit Jerez tersebut.

Daftar ini hanya membahas para pembalap yang menang di kelas MotoGP atau dulunya 500cc. Jika berbicara siapa yang paling banyak menang di Sirkuit Jerez, maka jawabannya adalah Angel Nieto dengan 11 kemenangan.

Namun, rider asal Spanyol itu menang bukan di kelas MotoGP atau dulunya 500cc. Angel Nieto tercatat empat kali menang di 50cc dan tujuh sisanya di kelas 125cc.

Lalu jika berbicara di kelas MotoGP, maka siapa pembalap yang paling sering menang?

Berikut 5 Pembalap MotoGP yang Paling Sering Menang di Sirkuit Jerez Spanyol:

5. Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia (IG)

Bagnaia merupakan raja Sirkuit Jerez selama tiga musim terakhir. Sebab rider Ducati Lenovo itu sukses menjadi pemenang di MotoGP 2022, 2023, dan 2024.

Tak heran Bagnaia pun dijagokan kembali untuk berjaya di MotoGP Spanyol 2025. Dengan persaingan yang makin ketat, akankan Pecco –julukan Bagnaia– memperpanjang rekor kemenangannya menjadi empat musim beruntun?

4. Marc Marquez

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

Marc Marquez juga mencatatkan tiga kali menang di Sirkuit Jerez. Tepatnya momen itu terjadi ketika dirinya masih di Repsol Honda.

Marquez yang langsung mendapatkan julukan The Baby Alien di awal musimnya di MotoGP itu tercatat menang di MotoGP 2014, 2018, dan 2019.

3. Jorge Lorenzo

Pembalap Tim Ducati Corse, Jorge Lorenzo. (Foto: AFP)

Secara keseluruhan, Lorenzo memiliki lima medali kemenangan di Sirkuit Jerez. Hanya saja, dua diraih Lorenzo saat masih bermain di 250cc (2006, 2007).

Lalu tiga kemenangan sisanya ketika sudah di MotoGP. Tepatnya pada 2010, 2011, dan 2015.

 

Halaman:
1 2
