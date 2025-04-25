Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

10 Makanan yang Menurut Ade Rai Perlu Dihindari agar Awet Muda, Nomor 1 Favorit Masyarakat Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |10:58 WIB
10 Makanan yang Menurut Ade Rai Perlu Dihindari agar Awet Muda, Nomor 1 Favorit Masyarakat Indonesia
Ade Rai bagikan pola hidup sehat versinya. (Foto: Instagram)
A
A
A

10 makanan yang menurut Ade Rai perlu dihindari agar awet muda menarik diulas. Salah satunya santapan favorit masyarakat Indonesia.

Binaragawan Indonesia, Ade Rai, dikenal punya pola hidup sehat. Dia pun punya tubuh sehat dan bugar sampai saat ini, kala usianya sudah menginjak 54 tahun.

Ade Rai pun kerap membagikan pola hidup sehat versinya. Kali ini, dia memberitahukan soal makanan yang perlu dihindari agar awet muda. Apa sajakah itu?

Berikut 10 makanan yang menurut Ade Rai perlu dihindari agar awet muda:

10. Penyedap Rasa

Resep Nasi Goreng dan Soto Ayam, Makanan Indonesia Favorit Kevin Diks

Salah satu makanan yang menurut Ade Rai perlu dihindari agar awet muda adalah penyedap rasa. Ade Rai justru menyarankan agar masakan yang menggunakan bumbu alami karena memiliki antioksidan tinggi.

9. Makanan Asin

Cara mandi garam ruqyah untuk kesehatan tubuh. (Foto: Freepik)

Selanjutnya, ada makanan asin. Mengonsumsi berlebihan garam tidak akan sehat untuk kulit. Sebab, makanan asin dapat menyebabkan kulit rentan berkeriput.

8. Makanan Manis

Gula pasir

Bukan hanya makanan asin, Ade Rai juga mengingatkan untuk hindari makanan manis. Ade Rai menyarankan untuk menggunakan gula alami dan tidak berlebihan karena dapat mengganggu elastisitas kulit hingga tampak kendur.

7. Junk Food

burger daging sapi

Lalu, ada junk food. Jenis makanan ini memang termasuk tidak sehat. Junk food bisa berisi banyak gula, lemak, hingga garam yang tinggi. Hal ini tentu tidak sehat untuk tubuh.

6. Makanan Olahan

Resep sosis bakar bbq (Instagram @aily_bevelin)

Selanjutnya, ada makanan olahan seperti nugget, sosis, dan makanan kaleng bisa dikategorikan sebagai junk food. Makanan berpengawet seperti ini bisa memicu penuaan dini sehingga perlu dihindari.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179602/jakarta_menjadi_tuan_rumah_free_fire_world_series_ffws_global_finals_2025-FLcZ_large.jpg
Jakarta Tuan Rumah Piala Dunia Esports FFWS Global Finals 2025, Indonesia Arena Jadi Lokasi Pertandingan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179489/muhammad_rijal_abdillah-aQuW_large.jpg
Hasil Angkat Besi Asian Youth Games 2025: Lifter Indonesia Rijal Abdillah Raih Medali Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/43/3179291/kejuaraan_dunia_senam_artistik_2025-IAiJ_large.jpg
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Berjalan Sukses, Indonesia Langsung Ditawari Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179273/kejuaraan_dunia_senam_2025-GeMb_large.jpg
Daftar Peraih Medali Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Carlos Yulo Sabet Medali Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179255/wakil_indonesia_di_cabor_taekwondo-xXLP_large.jpg
Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 1 Perak dan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179228/noc_indonesia-T2Ht_large.jpg
NOC Indonesia Akan Bertemu IOC 28 Oktober, Ini Agenda yang Bakal Dibahas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement