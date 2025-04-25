10 Makanan yang Menurut Ade Rai Perlu Dihindari agar Awet Muda, Nomor 1 Favorit Masyarakat Indonesia

10 makanan yang menurut Ade Rai perlu dihindari agar awet muda menarik diulas. Salah satunya santapan favorit masyarakat Indonesia.

Binaragawan Indonesia, Ade Rai, dikenal punya pola hidup sehat. Dia pun punya tubuh sehat dan bugar sampai saat ini, kala usianya sudah menginjak 54 tahun.

Ade Rai pun kerap membagikan pola hidup sehat versinya. Kali ini, dia memberitahukan soal makanan yang perlu dihindari agar awet muda. Apa sajakah itu?

Berikut 10 makanan yang menurut Ade Rai perlu dihindari agar awet muda:

10. Penyedap Rasa

Salah satu makanan yang menurut Ade Rai perlu dihindari agar awet muda adalah penyedap rasa. Ade Rai justru menyarankan agar masakan yang menggunakan bumbu alami karena memiliki antioksidan tinggi.

9. Makanan Asin

Selanjutnya, ada makanan asin. Mengonsumsi berlebihan garam tidak akan sehat untuk kulit. Sebab, makanan asin dapat menyebabkan kulit rentan berkeriput.

8. Makanan Manis

Bukan hanya makanan asin, Ade Rai juga mengingatkan untuk hindari makanan manis. Ade Rai menyarankan untuk menggunakan gula alami dan tidak berlebihan karena dapat mengganggu elastisitas kulit hingga tampak kendur.

7. Junk Food

Lalu, ada junk food. Jenis makanan ini memang termasuk tidak sehat. Junk food bisa berisi banyak gula, lemak, hingga garam yang tinggi. Hal ini tentu tidak sehat untuk tubuh.

6. Makanan Olahan

Selanjutnya, ada makanan olahan seperti nugget, sosis, dan makanan kaleng bisa dikategorikan sebagai junk food. Makanan berpengawet seperti ini bisa memicu penuaan dini sehingga perlu dihindari.