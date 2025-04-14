Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

10 Makanan yang Ditinggalkan Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Percepat Proses Penuaan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |08:55 WIB
10 Makanan yang Ditinggalkan Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Percepat Proses Penuaan
Ade Rai berbagi tips menghindari sejumlah makanan demi awet muda. (Foto: Instagram/ade_rai)
ADA 10 makanan yang ditinggalkan Ade Rai agar tetap awet muda yang menarik untuk dibahas. Ya, ternyata ada makanan yang bisa mempercepat proses penuaan sehingga layak untuk ditinggalkan.

Menariknya ke-10 makanan ini kerap kita lihat di makanan sehari-sehari. Lantas apa saja makanan yang dimaksud?

Berikut 10 Makanan yang Ditinggalkan Ade Rai agar Tetap Awet Muda:

10. Makanan Cepat Saji (Fast Food)

Makanan cepat saji. (Foto: RitaE/Pixabay)
Makanan cepat saji. (Foto: RitaE/Pixabay)

Hamburger, kentang goreng, dan makanan cepat saji lainnya dijauhi karena kandungan lemak trans dan kalori tinggi yang dapat menyebabkan peradangan dan penumpukan lemak di tubuh.

9. Makanan Olahan

Ide masakan dari Sosis

Makanan seperti nugget, sosis, dan daging olahan lainnya dihindari karena mengandung pengawet, pewarna, dan bahan kimia yang buruk untuk kesehatan jangka panjang.

8. Minuman Beralkohol

Alkohol

Alkohol bisa menguras vitamin dan mineral penting di tubuh, serta menyebabkan dehidrasi yang berdampak buruk pada kulit dan organ tubuh lainnya.

7. Garam Berlebihan

Cara mandi garam ruqyah untuk kesehatan tubuh. (Foto: Freepik)

Konsumsi garam yang berlebihan dapat menyebabkan retensi air, pembengkakan, dan tekanan darah tinggi. Ade Rai lebih memilih rempah-rempah alami untuk memberi rasa pada makanannya.

6. Makanan Berlemak Jenuh

Lemak jenuh dari makanan seperti gorengan dan mentega dihindari karena bisa meningkatkan kolesterol dan memperlambat metabolisme.

5. Karbohidrat Sederhana

Nasi Putih
Nasi Putih

Roti putih, nasi putih, dan makanan berkarbohidrat sederhana lainnya dihindari karena mudah diubah menjadi gula di dalam tubuh, yang bisa memicu penambahan berat badan dan penuaan dini.

 

