HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Makanan yang Bikin Berat Badan Susah Turun Versi Ade Rai, Nomor 1 Digemari Masyarakat Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |04:05 WIB
5 Makanan yang Bikin Berat Badan Susah Turun Versi Ade Rai, Nomor 1 Digemari Masyarakat Indonesia
Ade Rai bagikan tips pola hidup sehat versinya. (Foto: Instagram/@aderai)
A
A
A

5 makanan yang bikin berat badan susah turun versi Ade Rai menarik diulas. Salah satunya digemari masyarakat Indonesia.

Diketahui, Ade Rai merupakan atlet binaraga Indonesia yang identik dengan badannya yang berotot. Bahkan, saat usianya sudah menginjak kepala lima saat ini, Ade Rai masih bisa terlihat tetap bugar.

Ade Rai memang menerapkan pola hidup sehat. Dia pun tak ragu membeberkan pola makan sehat versinya, salah satunya makanan yang bikin berat badan susah turun. Apa saja?

Berikut 5 makanan yang bikin berat badan susah turun versi Ade Rai:

5. Roti

Resep martabak telur roti tawar. (Foto: Instagram @devinahermawan)

Salah satu makanan yang bikin berat badan susah turun versi Ade Rai adalah roti. Makanan satu ini kerap menjadi teman untuk meminum kopi atau teh di kala santai.

Selama memakan roti dengan porsi biasa tentu baik-baik saja. Namun, Ade Rai mengingatkan memakan roti yang kebanyakan itu bisa berdampak ke tubuh seseorang.

4. Kerupuk

Kerupuk

Lalu, ada kerupuk. Makan ini sangat populer di masyarakat Indonesia hingga kerap dijadikan pelengkap hidangan, seperti nasi goreng.

Padahal, menurut Ade Rai, mengonsumsi berlebihan kerupuk atau keripik bisa berdampak ke tubuh. Jadi, ia menyarankan untuk bisa mengurangi sementara saja jika ingin menurunkan berat badan.

 

Halaman:
1 2
