Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hadirkan sang Juara Dunia Fedor Gorst ke Tanah Air, PB POBSI Berharap Pebiliar Indonesia Makin Terinspirasi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |00:20 WIB
Hadirkan sang Juara Dunia Fedor Gorst ke Tanah Air, PB POBSI Berharap Pebiliar Indonesia Makin Terinspirasi
Humas PB POBSI, Morry. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) baru-baru ini mendatangkan juara dunia biliar, Fedor Gorst. Harapannya, kehadiran sang juara dunia bisa menjadi inspirasi bagi para pebiliar muda Indonesia agar bisa makin termotivasi untuk bersinar.

Berbagai cara sudah dilakukan PB POBSI untuk meregenerasi para atlet biliar Indonesia. Sejauh ini langkah tersebut bisa dikatakan berada di jalur yang benar karena Indonesia tercatat  sudah memiliki perwakilan juara dunia junior lewat atlet biliar Derin Asuka Sitorus.

1. Datangkan Juara Dunia

Langkah PB POBSI untuk melahirkan banyak pebiliar muda berbatkat salah satunya dengan mendatangkan juara dunia biliar bola 9 2024, Fedor Gorst. Sang juara dunia hadir di Indonesia untuk membakar motivasi atlet Tanah Air.

Sesuai agenda, atlet berusia 24 tahun itu akan mendatangi empat lokasi bermain biliar.  Keempat lokasi itu adalah I Pool Bekasi (22/4/2025), Underground Pool & KTV Jakarta (23/4/2025), Oryza Pool & Cafe (24/4/2025), dan Q Billiard Jakarta (25/4/2025).

Di sana, Gorst akan bertanding melawan rekan atlet serta influencer.

2. Optimis Talenta Indonesia

PB POBSI hadirkan juara dunia Fedor Gorst. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
PB POBSI hadirkan juara dunia Fedor Gorst. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Humas PB POBSI, Morry mengatakan pihaknya akan terus berusaha memotivasi para atlet meningkatkan performa dengan berbagai cara. Hal itu agar biliar Indonesia akan semakin diperhitungkan di kancah dunia.

"Ini agenda PB POBSI dengan dukungan Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo untuk menggelar kegiatan dengan mendatangkan juara dunia. Diharapkan kedatangan juara dunia bisa memotivasi pecinta dan atlet biliar untuk suatu saat nanti bisa menjadi juara dunia dari Indonesia," kata Morry, dikutip Kamis (24/4/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement