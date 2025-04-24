Hadirkan sang Juara Dunia Fedor Gorst ke Tanah Air, PB POBSI Berharap Pebiliar Indonesia Makin Terinspirasi

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) baru-baru ini mendatangkan juara dunia biliar, Fedor Gorst. Harapannya, kehadiran sang juara dunia bisa menjadi inspirasi bagi para pebiliar muda Indonesia agar bisa makin termotivasi untuk bersinar.

Berbagai cara sudah dilakukan PB POBSI untuk meregenerasi para atlet biliar Indonesia. Sejauh ini langkah tersebut bisa dikatakan berada di jalur yang benar karena Indonesia tercatat sudah memiliki perwakilan juara dunia junior lewat atlet biliar Derin Asuka Sitorus.

1. Datangkan Juara Dunia

Langkah PB POBSI untuk melahirkan banyak pebiliar muda berbatkat salah satunya dengan mendatangkan juara dunia biliar bola 9 2024, Fedor Gorst. Sang juara dunia hadir di Indonesia untuk membakar motivasi atlet Tanah Air.

Sesuai agenda, atlet berusia 24 tahun itu akan mendatangi empat lokasi bermain biliar. Keempat lokasi itu adalah I Pool Bekasi (22/4/2025), Underground Pool & KTV Jakarta (23/4/2025), Oryza Pool & Cafe (24/4/2025), dan Q Billiard Jakarta (25/4/2025).

Di sana, Gorst akan bertanding melawan rekan atlet serta influencer.

2. Optimis Talenta Indonesia

PB POBSI hadirkan juara dunia Fedor Gorst. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Humas PB POBSI, Morry mengatakan pihaknya akan terus berusaha memotivasi para atlet meningkatkan performa dengan berbagai cara. Hal itu agar biliar Indonesia akan semakin diperhitungkan di kancah dunia.

"Ini agenda PB POBSI dengan dukungan Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo untuk menggelar kegiatan dengan mendatangkan juara dunia. Diharapkan kedatangan juara dunia bisa memotivasi pecinta dan atlet biliar untuk suatu saat nanti bisa menjadi juara dunia dari Indonesia," kata Morry, dikutip Kamis (24/4/2025).