PB POBSI Dukung Turnamen Batulicin Open 2025 dalam Meriahkan HUT Ke-22 Tanah Bumbu, Berhadiah Rp500 Juta!

PB POBSI dukung turnamen Batulicin Open 2025 dalam meriahkan HUT ke-22 Tanah Bumbu. Turnamen biliar ini berhadiah fantastis hingga Rp500 juta.

Dalam rangka memeriahkan HUT ke-22 Kabupaten Tanah Bumbu, serta sebagai bagian dari komitmen untuk terus menghidupkan semangat olahraga biliar di Tanah Air, Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) memberikan dukungan dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan turnamen biliar. Turnamen bergengsi itu bertajuk Batulicin Open 2025.

Turnamen Batulicin Open 2025 akan digelar pada 15 hingga 20 April 2025. Ajang ini akan berlangsung di Gimme Billiard, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Dalam gelaran ini, Batulicin Open 2025 akan dipertandingkan nomor Nine Ball dengan sistem Open Handicap 4-8. Turnamen ini terbuka bagi atlet dari berbagai daerah dan level kemampuan.

Tidak sekadar ajang kompetisi, Batulicin Open 2025 juga menjadi simbol nyata kolaborasi antara dunia olahraga dengan pemerintah daerah dalam mendukung perayaan hari jadi Tanah Bumbu. Selain itu, turnamen ini diharapkan bisa menjadi magnet untuk menjaring potensi-potensi atlet biliar baru dari berbagai penjuru Nusantara.