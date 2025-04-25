Duet Baru, Apriyani Rahayu Sempat Bikin Febi Setianingrum Takut: Saya Panggil Dia Buat Ngobrol

JAKARTA – Pebulu tangkis ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu, menanggapi pernyataan Febi Setianingrum yang sempat takut saat dipasangkan dengan dirinya. Apriyani pun memanggil Febi untuk mengobrol berdua.

Namun, sekarang Apriyani mengatakan bahwa sudah tidak ada rasa canggung di antara mereka. Mereka pun siap berduet bersama.

1. Duet Baru Apriyani/Febi

Duet Apriyani/Febi memang menjadi terobosan terbaru untuk skuad ganda putri di pelatnas PBSI. Pasangan ini menarik perhatian karena Apriyani yang merupakan peraih medali emas Olimpiade diduetkan dengan pemain yang jauh lebih muda darinya.

Sebelumnya, Febi pun memberikan pernyataan tentang ketakutan saat dipasangkan dengan Apriyani karena nama besarnya. Apalagi sebagai junior yang jauh di bawah Apriyani, Febi juga ingin menunjukkan rasa hormat terhadap sang senior.

2. Sudah Tidak Canggung

Namun, kini Apriyani menegaskan bahwa rasa takut atau situasi canggung antara mereka sudah tidak terjadi lagi. Peraih emas Olimpiade Tokyo 2020 itu mengatakan sudah banyak berbicara kepada Febi dan saling terbuka satu sama lain.

"Sekarang sih enggak ada. Maksudnya kalaupun ada hal-hal yang dia mau mengkritik saya pun juga enggak masalah," ungkap Apriyani, kepada awak media di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Jumat (25/4/2025).