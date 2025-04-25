5 Istri Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Cantik Jelita, Nomor 1 Pasangan Hidup Waketum PBSI!

Berikut lima istri legenda bulu tangkis Indonesia yang cantik jelita termasuk Cica Andjani (Foto: Instagram/@cicaandjani)

BERIKUT lima istri legenda bulu tangkis Indonesia yang cantik jelita. Salah satunya kini jadi pasangan hidup Wakil Ketua Umum PBSI I Taufik Hidayat.

Sisi lain kehidupan atlet bulu tangkis, termasuk para legenda, selalu menarik untuk diulas. Hal tersebut wajar mengingat saat ini atlet tidak hanya dilihat dari prestasinya di lapangan saja.

Lalu, siapa saja lima istri legenda bulu tangkis Indonesia yang cantik jelita? Simak ulasan berikut ini.

5 Istri Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Cantik Jelita

5. Agnes Amelinda Mulyadi (Marcus Gideon)

Marcus Fernaldi Gideon dan Agnes Amelinda Mulyadi (Foto: Instagram/@doctoragnes)

Perempuan satu ini merupakan istri dari Marcus Fernaldi Gideon. Keduanya diketahui menikah pada April 2018 di Jakarta.

Agnes tidak hanya cantik tetapi juga punya pekerjaan yang bergengsi sebagai seorang dokter. Keduanya sudah dikaruniai tiga orang anak.

4. Christine Novitania (Mohammad Ahsan)

Mohammad Ahsan dan Christine Novitania (Foto: Instagram/@just_itinee)

Perempuan satu ini merupakan istri dari Mohammad Ahsan. Babah baru pensiun tetapi sudah layak dianggap legenda bulu tangkis Indonesia.

Ahsan diketahui menikahi Christine pada 2013. Pasangan tersebut kini sudah dikaruniai tiga orang anak.