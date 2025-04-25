Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Adu Statistik Marc Marquez vs Francesco Bagnaia Jelang MotoGP Spanyol 2025: Siapa yang Lebih Hebat di Sirkuit Jerez?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |18:01 WIB
Adu Statistik Marc Marquez vs Francesco Bagnaia Jelang MotoGP Spanyol 2025: Siapa yang Lebih Hebat di Sirkuit Jerez?
Dua pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
DUA pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia diprediksi akan bersaing ketat di MotoGP Spanyol 2025. Lantas secara statistik, siapa pembalap yang lebih hebat ketika tampil di Sirkuit Jerez, Spanyol tersebut?

Sebagai informasi, MotoGP Spanyol 2025 akan berlangsung pada 25-27 April 2025. GP Spanyol itu merupakan seri kelima dari MotoGP 2025.

1. Siapa yang Lebih Unggul?

Dari empat seri MotoGP 2025 sebelumnya, Marquez bisa dikatakan tampil sangat dominan. Seperti untuk sprint race, Marquez selalu keluar sebagai pemenang di empat seri sebelumnya, yakni GP Thailand, Argentina, Amerika Serikat, dan Qatar.

Sementara untuk balapan utama, Marquez hanya mampu menang di Thailand, Argentina, dan Qatar. Untuk balapan di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat, Marquez gagal finis karena mengalami insiden.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

Lalu bagaimana dengan Bagnaia? Sang juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 itu sejauh ini bisa dikatakan kalah dari Marquez.

Bagaimana tidak, dari empat seri yang sudah dimainkan, Bagnaia hanya mampu menang di MotoGP Amerika Serikat 2025. Sementara sisanya Pecco –sapaan akrab Bagnaia– sekali berada di peringkat ketiga, keempat dan runner-up.

Tak heran kini Bagnaia menempati peringkat ketiga di klasemen sementara pembalap MotoGP 2025 dengan 97 poin. Sementara Marquez di urutan pertama dengan 123 angka, yang berarti ada jarak 26 poin di antara kedua rider pabrikan Ducati tersebut.

 

