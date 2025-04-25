Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

2 Rekor yang Berpotensi Dipecahkan Marc Marquez Jelang MotoGP Spanyol 2025, Nomor 1 Samai Catatan Dani Pedrosa!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |15:16 WIB
2 Rekor yang Berpotensi Dipecahkan Marc Marquez Jelang MotoGP Spanyol 2025, Nomor 1 Samai Catatan Dani Pedrosa!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

2 rekor yang berpotensi dipecahkan Marc Marquez jelang MotoGP Spanyol 2025 akan diulas Okezone. Salah satunya samai catatan Dani Pedrosa.

Nama Marc Marquez ramai digaungkan jelang MotoGP Spanyol 2025. Sebab, dia sukses ukir catatan manis sejauh ini di pentas MotoGP 2025.

Marquez sapu bersih kemenangan di 3 seri MotoGP 2025, yakni Thailand, Argentina, dan Qatar. Pembalap anyar Ducati Lenovo itu menang di sprint race dan juga balapan utama pada ketiga seri itu.

Tren positif Marquez pun berpotensi besar berlanjut ke MotoGP Spanyol 2025 yang akan digelar di Sirkuit Jerez pada akhir pekan ini. Pasalnya, Marquez punya catatan manis juga di sana. Tak sekadar menang, Marquez juga berpotensi pecahkan sejumlah rekor. Apa saja?

Berikut 2 rekor yang berpotensi dipecahkan Marc Marquez jelang MotoGP Spanyol 2025:

2. Lewati Rekor Podium Jorge Lorenzo

Marc Marquez dan Jorge Lorenzo

Salah satu rekor yang berpotensi dipecahkan Marc Marquez jelang MotoGP Spanyol 2025 adalah lewati rekor podium Jorge Lorenzo. Diketahui, Marquez baru saja samai rekor podium dari legenda MotoGP itu.

Lorenzo total catatkan 114 podium di kelas MotoGP sepanjang kariernya. Kini, Marquez juga sudah catatakan 114 podium di MotoGP. Pencapaian itu diukir Marquez usai menyegel podium pertama di MotoGP Qatar 2025 yang berlangsung di Sirkuit Lusail.

Jika menang di MotoGP Spanyol 2025, Marquez bisa melewati catatan Lorenzo tersebut. Dia total akan mencatatkan 115 podium di MotoGP.

 

Halaman:
1 2
