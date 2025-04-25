Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Spanyol 2025: Alex Marquez Paling Cepat, Marc Marquez Ke-2

JEREZ - Pembalap Tim Gresini Ducati, Alex Marquez berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas 1 MotoGP Spanyol 2025, pada Jumat (25/4/2025) sore WIB. Alex sukses menjadi yang paling cepat di Sirkuit Jerez, Spanyol usai membukukan waktu 1 menit 36,831 detik.

Sementara itu, Marc Marquez harus puas berada di posisi kedua. Rider Ducati Lenovo itu hanya tertinggal 0,357 detik dari waktu yang dicatatkan adiknya tersebut.

Selanjutnya di posisi keempat menjadi milik Fabio Quartararo (Monster Yamaha). Lalu bagaimana dengan Francesco Bagnaia? Rekan setim Marquez di Ducati Lenovo harus puas menempati posisi ketujuh.

Jalannya Sesi Latihan 1

Para rider kelas utama langsung memacu kuda besinya untuk mencatat waktu terbaiknya di Sirkuit Jerez. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo sempat memimpin sesi dengan catatan waktu 1 menit 39, 294 detik.

Sementara, Marc Marquez terlihat terus memacu kuda bsesinya untuk meruntuhkan catatan waktu yang dimiliki Quartararo. Rider berjuluk Baby Alien itu cukup kesulitan meraih catatan waktu terbaiknya.

Persaingan sengit terjadi di tiga teratas. Yakni antara Fabio Quartararo, Alex Marquez dan Marc Marquez. Sementara Francesco Bagnaia terlihat masih berada di posisi ketujuh.

Alex Marquez berhasil meruntuhkan catatan waktu yang dimiliki Quartararo. Dia kini memimpin sesi dengan catatan waktu 1 menit 36,831 detik.

Kemudian Marquez mengekor di posisi kedua, tepat di depan Quaratararo. Baby Alien terpaut 0,357 detik dari adiknya yang cukup nyaman memimpin sesi FP1.