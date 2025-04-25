Kisah Murid Valentino Rossi yang Berusaha Keras Bertahan di 5 Besar MotoGP 2025

KISAH murid Valentino Rossi, Franco Morbidelli, menarik diulas. Dia mengaku berusaha keras untuk bisa bertahan di 5 besar MotoGP 2025.

Franco Morbidelli diketahui membela tim balap milik Valentino Rossi, yakni VR46 Racing Team. Dia pun kini hadapi persaingan yang sangat ketat.

1. Kiprah Franco Morbidelli

Morbidelli kini berada di posisi keempat dengan 78 poin. Dalam empat seri MotoGP 2025 yang sudah dimainkan, dia mencatatkan dua kali naik podium.

Franco Morbidelli tidak berpuas diri dengan pencapaian saat ini karena musim masih panjang. Paling terpenting, dia harus menjaga konsistensi penampilannya.

2. Kerja Keras

Sebelumnya, pembalap asal Italia itu berhasil naik podium dalam MotoGP Qatar 2025, dengan finis di posisi ketiga. Hasil itu pun cukup baik buatnya karena butuh kerja keras yang tidak main-main.

"Anda harus tetap membumi dan ingat bahwa para pesaing Anda sangat kompetitif," kata Franco Morbidelli, dilansir dari Motosan, Jumat (25/4/2025).