Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Murid Valentino Rossi yang Berusaha Keras Bertahan di 5 Besar MotoGP 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |14:13 WIB
Kisah Murid Valentino Rossi yang Berusaha Keras Bertahan di 5 Besar MotoGP 2025
Franco Morbidelli kala mentas di MotoGP. (Foto: VR46 Racing Team)
A
A
A

KISAH murid Valentino Rossi, Franco Morbidelli, menarik diulas. Dia mengaku berusaha keras untuk bisa bertahan di 5 besar MotoGP 2025.

Franco Morbidelli diketahui membela tim balap milik Valentino Rossi, yakni VR46 Racing Team. Dia pun kini hadapi persaingan yang sangat ketat.

Franco Morbidelli. (Foto: Instagram/vr46racingteam)

1. Kiprah Franco Morbidelli

Morbidelli kini berada di posisi keempat dengan 78 poin. Dalam empat seri MotoGP 2025 yang sudah dimainkan, dia mencatatkan dua kali naik podium.

Franco Morbidelli tidak berpuas diri dengan pencapaian saat ini karena musim masih panjang. Paling terpenting, dia harus menjaga konsistensi penampilannya.

2. Kerja Keras

Sebelumnya, pembalap asal Italia itu berhasil naik podium dalam MotoGP Qatar 2025, dengan finis di posisi ketiga. Hasil itu pun cukup baik buatnya karena butuh kerja keras yang tidak main-main.

"Anda harus tetap membumi dan ingat bahwa para pesaing Anda sangat kompetitif," kata Franco Morbidelli, dilansir dari Motosan, Jumat (25/4/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/38/3179867/penggemar_tim_ducati_begitu_membenci_legenda_motogp_valentino_rossi-GKyo_large.jpg
Kisah Penggemar Tim Ducati yang Begitu Membenci Legenda MotoGP Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/38/3179783/jack_miller-Qih4_large.jpg
Jack Miller Soroti Ban Usai Melempem di MotoGP Malaysia 2025, Senasib dengan Francesco Bagnaia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/38/3179761/francesco_bagnaia-2tDl_large.jpg
Reaksi Berkelas Francesco Bagnaia Usai Podium di MotoGP Malaysia 2025 Raib Gara-Gara Ban Bocor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/38/3179715/jorge_martin-OI4p_large.jpg
Bukan Cuma Marc Marquez, Jorge Martin Juga Dipastikan Absen di MotoGP Portugal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179559/nicky_hayden-HyWv_large.jpg
Kisah Pembalap Top Asal Amerika Serikat Nicky Hayden, Kariernya Hancur Usai Juara Dunia MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179555/pedro_acosta-vqbm_large.jpg
Raih Poin Lebih Banyak ketimbang Musim Lalu, Pedro Acosta Justru Tak Puas dengan Hasil MotoGP 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement