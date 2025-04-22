Penyebab POBSI Datangkan Juara Dunia Biliar Fedor Gorst ke Indonesia

JAKARTA - Sang Juara dunia biliar asal Rusia-Amerika Serikat, Fedor Gorst menjadi bintang utama untuk laga eksibisi ‘True Champ Bersama Fedor Gorst’. Menurut pemaparan Wakil Ketua I Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Imran Ibrahim, Fedor Gorst sengaja didatangkan demi memacu para atlet biliar Indonesia agar semakin berprestas dan belajar banyak dari sang juara dunia tersebut.

Juara dunia biliar bola 9 2024, Fedor Gorst hadir di Tanah Air untuk melakoni serangkaian laga eksibisi. Atlet berusia 24 tahun itu akan mendatangi empat lokasi bermain biliar.

Keempat lokasi itu adalah I Pool Bekasi (22/4/2025), Underground Pool & KTV Jakarta (23/4/2025), Oryza Pool & Cafe (24/4/2025), dan Q Billiard Jakarta (25/4/2025). Di sana, Gorst akan bertanding melawan rekan atlet serta influencer.

1. Tujuan Hadirkan Fedor Gorst

Imran menginginkan momen ini dimanfaatkan oleh atlet-atlet biliar Tanah Air. Apalagi, Gorst merupakan atlet kelas dunia yang baru memboyong banyak gelar juara tahun lalu.

Diantara gelar itu ada juara dunia biliar bola 9, juara USA Open bola 9, kampiun World Pool Master, dan jawara Derby City Classic. Imran berharap kehadiran Gorst memacu prestasi atlet biliar Indonesia di kancah Internasional.

Wakil Ketua I PB POBSI, Imran Ibrahim. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"POBSI berharap dengan acara ini bisa jadi pembelajaran bagi atlet Indonesia yang ingin berprestasi di kancah internasional," ujar Imran kepada awak media, termasuk iNews Media Group, dalam konferensi pers bertajuk True Champ Bersama Fedor Gorst di Brewerkz Senayan Jakarta, dikutip Selasa (22/4/2025).

"Tolong momen ini dimanfaatkan sehingga bisa atlet-atlet kita berprestasi seperti Fedor," tambahnya.