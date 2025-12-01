Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Marc Marquez Tak Mau Ducati Lepaskan Francesco Bagnaia di MotoGP 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |11:57 WIB
Penyebab Marc Marquez Tak Mau Ducati Lepaskan Francesco Bagnaia di MotoGP 2026
Dua pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

BORGO PANIGALE – Juara dunia MotoGP 2025, Marc Marquez, memberikan isyarat jelas kepada timnya, Ducati Lenovo, agar tidak menyia-nyiakan apalagi melepaskan bakat rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Menurut rider berjuluk The Baby Alien itu, Bagnaia adalah aset berharga yang hanya perlu dibantu untuk kembali ke performa terbaiknya demi masa depan tim.

Marquez berhasil mendominasi musim MotoGP 2025 dengan catatan mengesankan, termasuk 14 kemenangan balapan utama dan 11 kemenangan balapan sprint. Dominasi ini berbanding terbalik dengan performa Bagnaia yang cenderung tidak konsisten, meskipun Marquez sempat absen karena cedera.

Kontras performa ini memicu rumor bahwa posisi Bagnaia di tim pabrikan Ducati bisa saja terancam. Menanggapi hal itu, Marquez mau Ducati tak melepaskan Bagnaia.

1. Ducati Butuh Bagnaia

Meskipun performanya fluktuatif, Marquez bersikeras Bagnaia masih layak membalap di Ducati Lenovo. Ia menilai Ducati harus mampu mendongkrak kembali potensi pembalap asal Italia tersebut karena memiliki keunggulan unik.

"Kami membutuhkan Pecco (Francesco Bagnaia) yang kembali ke levelnya karena dia sangat sensitif di atas motor dan itu akan sangat membantu untuk masa depan,” tutur Marquez, dikutip dari Crash, Senin (1/12/2025).

Marquez menambahkan bahwa kecepatan yang dimiliki Bagnaia sesungguhnya tidak hilang.

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia (Foto: Youtube/MotoGP)
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia (Foto: Youtube/MotoGP)

 "Bagi saya, kecepatan Pecco ada di sana, kecepatannya ada di sana, dia menunjukkannya di beberapa latihan, di beberapa balapan," tambahnya.

"Maksud saya, di GP Motegi, apa yang dia lakukan? Dia meraih 37 poin, dan saya terus menekan dan saya tidak bisa mengejarnya,” lanjut Bagnaia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/38/3186980/francesco_bagnaia_bersama_marc_marquez-50Fw_large.jpg
Tak Mau Berjuang Sendirian, Marc Marquez Minta Francesco Bagnaia Bangkit di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/38/3186835/jorge_martin_kenakan_nomor_89_di_motogp_2026_89jorgemartin-W1xQ_large.jpg
Ketiban Sial Kenakan Nomor 1, Jorge Martin Tak Sabar Gunakan Angka 89 di MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/38/3186715/marc_marquez-wIo7_large.jpg
Paolo Simoncelli Prediksi Marc Marquez Masih Mengerikan di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/38/3186737/francesco_bagnaia-TFC7_large.jpg
Legenda Kevin Schwantz Sarankan Francesco Bagnaia Berbenah Total demi Sukses di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/38/3186386/jorge_martin_yakin_bisa_mengikuti_jejak_marc_marquez_bangkit_dari_keterpurukan-PBfZ_large.jpg
Jorge Martin Blak-blakan Akui Terinspirasi Comeback Marc Marquez, Siap Juara Dunia MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/38/3184881/fabio_quartararo-ubwn_large.jpg
Prediksi Fabio Quartararo soal Debut Toprak Razgatlioglu di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement