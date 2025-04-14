Hasil Final POBSI Pool Series 2025 Seri II Yogyakarta: Alvin Anggito dan Annita Kanjaya Sabet Gelar Juara!

HASIL final POBSI Pool Series 2025 seri II Yogyakarta akan diulas Okezone. Alvin Anggito dan Annita Kanjaya sukses sabet gelar juara.

Ajang POBSI Pool Series 2025 seri II Yogyakarta sendiri digelar pada 9 hingga 13 April 2025. Turnamen ini berlangsung di V Rama.

1. Tampil Ciamik

Alvin Anggito dan Annita Kanjaya sama-sama tampil gemilang di POBSI Pool Series 2025 seri II Yogyakarta. Mereka menuntaskan laga final dengan kemenangan.

Sekjen PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, mengatakan bahwa di sektor putra Alvin Anggito tampil konsisten sejak babak kualifikasi hingga final. Kemenangan ini menjadi gelar pertamanya di turnamen terbuka.

“Alvin adalah atlet muda yang tampil gemilang sejak awal. Ini gelar open pertamanya dan layak diapresiasi,” ujar Fadil, sebagaima keterangan yang diterima Okezone, Senin (14/4/2025).

2. Sesuai Prediksi

Sementara itu di sektor putri, Annita Kanjaya tampil sesuai prediksi. Meski sempat tertinggal cukup jauh dari Julia Ling di babak final, ia berhasil mengejar dan membalikkan keadaan berkat kematangannya sebagai atlet papan atas.

“Annita sempat tertinggal cukup jauh oleh atlet muda Julia, tapi atas kematangan dia bisa mengejar dan menang,” ungkap Fadil.

Ismail Kadir dan Julia Ling tampil sebagai runner-up. Menurut Fadil, keduanya memperkuat peta persaingan nasional.

“Ismail adalah salah satu atlet papan atas, peraih emas PON 2021 dan atlet SEA Games 2023. Julia sudah mulai menunjukkan kualitas papan atas. Keduanya tentu menambah persaingan yang semakin ketat," jelasnya.