3 Pembalap Top yang Pernah Lakukan Manuver Tergila di MotoGP Spanyol, Nomor 1 Bikin Lawan Malu

Tiga pembalap top ini pernah lakukan manuver tergila di MotoGP Spanyol (Foto: MotoGP)

BERIKUT tiga pembalap top yang pernah lakukan manuver tergila di MotoGP Spanyol. Salah satunya bikin sang lawan jadi malu.

Pekan ini akan digelar MotoGP Spanyol 2025 di Sirkuit Jerez Angel-Nieto, Jerez, 25-27 April. Tentu menarik untuk membahas aksi-aksi pembalap yang pernah terjadi di masa lalu.

Manuver-manuver brilian cenderung gila kerap dilakukan pembalap untuk meraih kemenangan. Namun, ada tiga pembalap top yang aksinya benar-benar ikonik.

Siapa saja? Simak ulasan berikut ini.

3 Pembalap Top yang Pernah Lakukan Manuver Tergila di MotoGP Spanyol

3. Mick Doohan

Aksi gila dilakukan legenda balap asal Australia ini pada GP Spanyol 1996. Doohan berusaha keras menyalip Alex Criville yang notabene rekan setimnya tepat di tikungan terakhir.

Sayangnya, manuver sang pembalap membuat lawannya terpental dari motor. Aksi Doohan itu membuat publik Spanyol geram lantaran Criville tinggal satu tikungan lagi untuk meraih kemenangan.

2. Valentino Rossi

Aksi gila lainnya dilakukan legenda balap asal Italia ini pada GP Spanyol 2005. Korbannya lagi-lagi rider tuan rumah yakni Sete Gibernau. Mirip dengan Doohan, manuver itu dilakukan Rossi di tikungan terakhir!

Pria asal Tavullia ini bergerak ke dalam lebih dulu tetapi motornya menyenggol Gibernau. Untungnya, sang lawan masih bisa finis kendati sempat melebar ke gravel. Saat perayaan podium, Rossi dicemooh.