JADWAL dan link live streaming MotoGP Spanyol 2025 yang digelar akhir pekan ini, 25-27 April 2025, menarik untuk diketahui. Balapan yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol itu diprediksi akan berjalan sengit dan untuk menyaksikannya secara streaming, Anda dapat klik di sini.
Seluruh rangkaian balapan Moto3, Moto2, hingga MotoGP mulai free practice hingga race bisa kamu tonton streaming di VISION+, dari sesi latihan bebas hingga puncak race hari Minggu.
Jumat, 25 April 2025
13:55 – 14:40 WIB: Moto3 – Free Practice 1
14:40 – 15:35 WIB: Moto2 – Free Practice 1
15:35 – 16:45 WIB: MotoGP – Free Practice 1
18:10 – 18:55 WIB: Moto3 – Practice
18:55 – 19:50 WIB: Moto2 – Practice
19:50 – 21:00 WIB: MotoGP – Practice
Sabtu, 26 April 2025
13:35 – 14:20 WIB: Moto3 – Free Practice 2
14:20 – 15:00 WIB: Moto2 – Free Practice 2
15:00 – 15:40 WIB: MotoGP – Free Practice 2
15:40 – 16:45 WIB: MotoGP – Qualifying 1 & 2
17:45 – 18:45 WIB: Moto3 – Qualifying 1 & 2
18:45 – 19:45 WIB: Moto2 – Qualifying 1 & 2
19:45 – 21:00 WIB: MotoGP – Sprint
Minggu, 27 April 2025
15:45 – 17:10 WIB: Moto3 – Race
17:10 – 18:25 WIB: Moto2 – Race
18:25 – 20:30 WIB: MotoGP – Race