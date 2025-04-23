Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Spanyol 2025 di Vision+, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |17:57 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Spanyol 2025 di Vision+, Klik di Sini!
Saksikan MotoGP Spanyol 2025 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming MotoGP Spanyol 2025 yang digelar akhir pekan ini, 25-27 April 2025, menarik untuk diketahui. Balapan yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol itu diprediksi akan berjalan sengit dan untuk menyaksikannya secara streaming, Anda dapat klik di sini.

Seluruh rangkaian balapan Moto3, Moto2, hingga MotoGP mulai free practice hingga race bisa kamu tonton streaming di VISION+, dari sesi latihan bebas hingga puncak race hari Minggu.

Catat jadwal lengkapnya berikut ini:

Jumat, 25 April 2025

13:55 – 14:40 WIB: Moto3 – Free Practice 1

14:40 – 15:35 WIB: Moto2 – Free Practice 1

15:35 – 16:45 WIB: MotoGP – Free Practice 1

18:10 – 18:55 WIB: Moto3 – Practice

18:55 – 19:50 WIB: Moto2 – Practice

19:50 – 21:00 WIB: MotoGP – Practice

MotoGP Spanyol 2025
MotoGP Spanyol 2025

Sabtu, 26 April 2025

13:35 – 14:20 WIB: Moto3 – Free Practice 2

14:20 – 15:00 WIB: Moto2 – Free Practice 2

15:00 – 15:40 WIB: MotoGP – Free Practice 2

15:40 – 16:45 WIB: MotoGP – Qualifying 1 & 2

17:45 – 18:45 WIB: Moto3 – Qualifying 1 & 2

18:45 – 19:45 WIB: Moto2 – Qualifying 1 & 2

19:45 – 21:00 WIB: MotoGP – Sprint

Minggu, 27 April 2025

15:45 – 17:10 WIB: Moto3 – Race

17:10 – 18:25 WIB: Moto2 – Race

18:25 – 20:30 WIB: MotoGP – Race

 

