HOME SPORTS NETTING

Antusias Tatap Piala Sudirman 2025: Putri KW Lebih Pede Main Beregu

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |12:27 WIB
Antusias Tatap Piala Sudirman 2025: Putri KW Lebih <i>Pede</i> Main Beregu
Putri Kusuma Wardani merasa lebih percaya diri jika bermain beregu (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) merasa lebih percaya diri jika bermain beregu. Karena itu, ia sangat antusias menatap Piala Sudirman 2025.

Turnamen beregu paling bergengsi itu akan dihelat di Xiamen, China, pada 27 April sampai 4 Mei 2025. Tim Merah Putih tergabung dalam grup yang cukup berat, yakni Grup D bersama India, Inggris, dan Denmark.

1. Tumpuan

Gregoria Mariska Tunjung di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Gregoria Mariska Tunjung di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Putri akan menjadi tumpuan Tim Bulu Tangkis Indonesia di sektor tunggal putri. Pasalnya, Gregoria Mariska Tunjung ditarik mundur karena sakit dan digantikan oleh Ester Nurumi Tri Wardoyo.

Walau begitu, Putri sangat antusias menatap kejuaraan beregu campuran bergengsi dunia tersebut. Pemain ranking 11 dunia ini mengatakan lebih senang ketika harus tampil di turnamen beregu ketimbang individu.

“Untuk main beregu, saya cukup beberapa kali main beregu. Saya cukup senang dibanding individual sebenarnya, karena kalau main beregu banyak yang mendukung saja,” kata Putri, di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, dikutip Rabu (23/4/2025).

 

Halaman:
1 2
Berita Terkait
Cerita Alwi Farhan Ditemani Jonatan Christie di Kursi Pelatih pada Piala Sudirman 2025
Reaksi Alwi Farhan Usai Bersinar di Piala Sudirman 2025 hingga Gantikan Peran Jonatan Christie
Pesan Ketum PBSI Usai Tim Bulu Tangkis Indonesia Bawa Pulang Medali Perunggu Piala Sudirman 2025
Meski Gagal Juara, Pelatih Tunggal Putra Indonesia Senang Jonatan Christie Cs Perkasa di Piala Sudirman 2025
Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah Bersinar di Piala Sudirman 2025, Indra Wijaya: Mendekati Top Level!
2 Pebulu Tangkis Indonesia yang Jadi Pelatih Dadakan di Piala Sudirman 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
