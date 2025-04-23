Piala Sudirman 2025: Ganda Campuran Indonesia Siapkan 6 Kombinasi Pasangan

JAKARTA – Kepala pelatih ganda campuran Indonesia, Rionny Mainaky, menyiapkan enam kombinasi pasangan untuk Piala Sudirman 2025. Keenam kombinasi tersebut melibatkan tiga pasangan yang saat ini ada di skuad Merah Putih.

Sebagaimana diketahui, Indonesia memboyong tiga pasangan ganda campuran di Piala Sudirman 2025. Ketiga pasangan tersebut adalah Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja, dan Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

1. Kekuatan Merata

Menurut Rionny, ketiga pasangan tersebut sama-sama punya potensi besar untuk diturunkan di setiap laga yang akan dilakoni Indonesia. Sebab, ketiga pasangan tersebut sama-sama punya kekuatan merata.

Namun, Rionny juga punya tiga kombinasi lainnya yang sudah disiapkan. Ketiga pasangan tersebut adalah Rinov/Gloria, Rinov/Fadia, dan Dejan/Gloria.

"Iya, di sini (skuad) kan banyak (pemain), yang pasti kan Rinov/Tari, terus Rehan/Gloria, terus Dejan/Fadia. Kan tiga itu," ucap Rionny kepada awak media di Pelatnas PBSI, dikutip Rabu (23/4/2025).

"Tapi untuk yang pernah (dicoba) main bagus, Rinov sama Glo pernah bagus, Dejan/Glo pernah bagus, Rinov/Fadia bisa. Satu yang kita mungkin enggak bisa terlalu mepet, Rehan sama Fadia. sama si Pitha sama siapa, saya enggak bisa," tambahnya.