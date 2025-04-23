Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Piala Sudirman 2025: Ganda Campuran Indonesia Siapkan 6 Kombinasi Pasangan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |01:05 WIB
Piala Sudirman 2025: Ganda Campuran Indonesia Siapkan 6 Kombinasi Pasangan
Tim bulutangkis Indonesia di Piala Sudirman 2025. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Kepala pelatih ganda campuran Indonesia, Rionny Mainaky, menyiapkan enam kombinasi pasangan untuk Piala Sudirman 2025. Keenam kombinasi tersebut melibatkan tiga pasangan yang saat ini ada di skuad Merah Putih.

Sebagaimana diketahui, Indonesia memboyong tiga pasangan ganda campuran di Piala Sudirman 2025. Ketiga pasangan tersebut adalah Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja, dan Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Rinov Rivaldy/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Foto: PBSI)

1. Kekuatan Merata

Menurut Rionny, ketiga pasangan tersebut sama-sama punya potensi besar untuk diturunkan di setiap laga yang akan dilakoni Indonesia. Sebab, ketiga pasangan tersebut sama-sama punya kekuatan merata.

Namun, Rionny juga punya tiga kombinasi lainnya yang sudah disiapkan. Ketiga pasangan tersebut adalah Rinov/Gloria, Rinov/Fadia, dan Dejan/Gloria.

"Iya, di sini (skuad) kan banyak (pemain), yang pasti kan Rinov/Tari, terus Rehan/Gloria, terus Dejan/Fadia. Kan tiga itu," ucap Rionny kepada awak media di Pelatnas PBSI, dikutip Rabu (23/4/2025).

"Tapi untuk yang pernah (dicoba) main bagus, Rinov sama Glo pernah bagus, Dejan/Glo pernah bagus, Rinov/Fadia bisa. Satu yang kita mungkin enggak bisa terlalu mepet, Rehan sama Fadia. sama si Pitha sama siapa, saya enggak bisa," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/40/3137583/jonatan_christie-kuTD_large.jpg
Cerita Alwi Farhan Ditemani Jonatan Christie di Kursi Pelatih pada Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136870/alwi_farhan-2Aza_large.jpg
Reaksi Alwi Farhan Usai Bersinar di Piala Sudirman 2025 hingga Gantikan Peran Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136739/tim_bulu_tangkis_indonesia-4Ckv_large.jpg
Pesan Ketum PBSI Usai Tim Bulu Tangkis Indonesia Bawa Pulang Medali Perunggu Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136622/jonatan_christie-Z7Nu_large.jpg
Meski Gagal Juara, Pelatih Tunggal Putra Indonesia Senang Jonatan Christie Cs Perkasa di Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136577/para_pebulu_tangkis_indonesia-4Elt_large.jpg
Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah Bersinar di Piala Sudirman 2025, Indra Wijaya: Mendekati Top Level!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/40/3136564/jonatan_christie-yuFz_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Indonesia yang Jadi Pelatih Dadakan di Piala Sudirman 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement