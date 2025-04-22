Hadir di Indonesia, Juara Dunia Biliar Fedor Gorst Siap Pamer Skill di True Champ Bersama Fedor Gorst

JAKARTA - Kompetisi bertajuk 'True Champ Bersama Fedor Gorst' siap memanjakan para pencinta biliar Indonesia. Pasalnya dalam laga eksibisi tersebut, akan hadir juara dunia biliar bola 9 2024, yakni Fedor Gorst.

Pebiliar asal Rusia-Amerika Serikat itu akan berkeliling ke empat lokasi di Indonesia. Nantinya Fedor Gorst akan menghadapi atlet hingga selebgram Tanah Air.

Keempat lokasi yang dimaksud adalah I Pool Bekasi (22/4/2025), Underground Pool & KTV Jakarta (23/4/2025), Oryza Pool & Cafe Karawaci (24/4/2025), dan Q Billiard Jakarta (25/4/2025) mendatang.

Kehadiran Fedor Gorst di Tanah Air merupakan inisiasi dari Moor Production, yang didukung oleh Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) dan iNews Media Group.

1. Sempat Kesulitan Datangkan Fedor Gorst

Fedor Gorst. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Humas PB POBSI yang juga Founder Moor Production, Morry Susanto mengungkapkan harus bersusah payah mendatangkan Gorst. Hal ini terkait dengan jadwal padat yang dimiliki kampiun World Pool Master 2024 itu.

"Saya sempat ke Fedor di minggu ini, jujur aja nih, kurang lebih sebulan," kata Morry kepada awak media, termasuk Okezone dalam konferensi pers True Champ Bersama Fedor Gorst di Brewerkz Senayan Jakarta, dikutip Selasa (22/4/2025).

"Jadi ini agak sedikit sulit, karena kondisi juga. Waktu itu saya baru dapet kantornya Fedor, lalu kita langsung persiapan, kemudian dipotong menjadi lebaran, jadi semua agak keras,” sambungnya.