Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

2 Mantan Pelatnas PBSI yang Awalnya Kuliah hingga Putuskan Ganti Kewarganegaraan. Nomor 1 Pindah ke Australia

Lutfan Faizi , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |12:57 WIB
2 Mantan Pelatnas PBSI yang Awalnya Kuliah hingga Putuskan Ganti Kewarganegaraan. Nomor 1 Pindah ke Australia
Tony Gunawan bersama Taufik Hidayat. (Foto: Instagram/t_gun75)
A
A
A

ADA 2 mantan atlet pelatnas PBSI yang awalnya kuliah hingga putuskan ganti kewarganegaraan menarik diulas. Keputusan mengejutkan itu sempat menjadi perhatian penggemar bulu tangkis di Tanah Air.

Pada perjalanannya, ternyata tidak semua atlet bulu tangkis berjalan lurus menuju prestasi tertinggi di bawah bendera Merah Putih. Beberapa mantan jebolan PBSI justru mengambil jalan berbeda setelah memutuskan keluar dari pelatnas.

Berawal dari niat untuk fokus melanjutkan pendidikan di negeri seberang, sejumlah nama justru memilih berkiprah di sana, bahkan sampai mengganti kewarganegaraan.

Dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (22/4/2025), berikut ini beberapa di antaranya berikut Mantan Pelatnas PBSI yang Awalnya Kuliah hingga Putuskan Ganti Kewarganegaraan:

2. Tony Gunawan

Tony Gunawan Reuters
Tony Gunawan Reuters

Tony Gunawan merupakan peraih medali emas Olimpiade Sydney 2000. Ia memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI pada 2001 dan memilih melanjutkan pendidikan di luar negeri.

Tony diketahui menempuh studi teknik komputer di Amerika Serikat (AS). Namun, di sana ia justru berpindah kewarganegaraan dan sempat membela Negeri Paman Sam di jagat bulu tangkis.

Tony setidaknya sudah mendapat kewarganegaraan Amerika Serikat sejak 2011. Saat menetap di sana, ia juga masih aktif bermain bulu tangkis.

Bahkan, Tony sukses menjadi juara di Kejuaraan Dunia 2005. Waktu itu, ia tampil bersama Howard Bach untuk mewakili Amerika Serikat.

Setelah memutuskan pensiun, Tony beralih menjadi pelatih. Ia banyak mendidik atlet-atlet muda potensial di Negeri Paman Sam untuk ditempat menjadi pebulu tangkis hebat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178762/4_ajang_olahraga_besar_yang_berpotensi_gagal_digelar_di_indonesia_imbas_larangan_ioc-KOsf_large.jpg
4 Ajang Olahraga Besar yang Berpotensi Gagal Digelar di Indonesia Imbas Larangan IOC, Nomor 1 Olimpiade 2036!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178430/dani_pedrosa-WZaL_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Putuskan Pensiun Dini, Nomor 1 Pahlawan Ducati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/40/3178269/komang_ayu_cahya_dewi-SpFA_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia yang Putuskan Keluar dari PBSI 2025, Nomor 1 Pernah Main di Olimpiade 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/40/3177708/mohammad_ahsan-2LBF_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Indonesia yang Memilih Hijrah, Nomor 1 Jadi Mualaf dan Konsisten Tutup Aurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/43/3177661/lindswell_kwok-efNc_large.jpg
5 Atlet Bintang Indonesia yang Temukan Kebahagiaan Sejati Setelah Jadi Mualaf, Nomor 1 Bikin Pangling!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176991/marc_marquez-Os52_large.jpg
7 Cedera Parah yang Dialami Marc Marquez, Nomor 1 Sempat Ancam Karier Balapnya!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement