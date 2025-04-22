2 Mantan Pelatnas PBSI yang Awalnya Kuliah hingga Putuskan Ganti Kewarganegaraan. Nomor 1 Pindah ke Australia

ADA 2 mantan atlet pelatnas PBSI yang awalnya kuliah hingga putuskan ganti kewarganegaraan menarik diulas. Keputusan mengejutkan itu sempat menjadi perhatian penggemar bulu tangkis di Tanah Air.

Pada perjalanannya, ternyata tidak semua atlet bulu tangkis berjalan lurus menuju prestasi tertinggi di bawah bendera Merah Putih. Beberapa mantan jebolan PBSI justru mengambil jalan berbeda setelah memutuskan keluar dari pelatnas.

Berawal dari niat untuk fokus melanjutkan pendidikan di negeri seberang, sejumlah nama justru memilih berkiprah di sana, bahkan sampai mengganti kewarganegaraan.

Dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (22/4/2025), berikut ini beberapa di antaranya berikut Mantan Pelatnas PBSI yang Awalnya Kuliah hingga Putuskan Ganti Kewarganegaraan:

2. Tony Gunawan

Tony Gunawan Reuters

Tony Gunawan merupakan peraih medali emas Olimpiade Sydney 2000. Ia memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI pada 2001 dan memilih melanjutkan pendidikan di luar negeri.

Tony diketahui menempuh studi teknik komputer di Amerika Serikat (AS). Namun, di sana ia justru berpindah kewarganegaraan dan sempat membela Negeri Paman Sam di jagat bulu tangkis.

Tony setidaknya sudah mendapat kewarganegaraan Amerika Serikat sejak 2011. Saat menetap di sana, ia juga masih aktif bermain bulu tangkis.

Bahkan, Tony sukses menjadi juara di Kejuaraan Dunia 2005. Waktu itu, ia tampil bersama Howard Bach untuk mewakili Amerika Serikat.

Setelah memutuskan pensiun, Tony beralih menjadi pelatih. Ia banyak mendidik atlet-atlet muda potensial di Negeri Paman Sam untuk ditempat menjadi pebulu tangkis hebat.