Target PBSI di Piala Sudirman 2025: Tembus Final dan Beri Jam Terbang

TARGET PBSI di Piala Sudirman 2025 diungkap Ketua Umum PBSI, Muhamad Fadil Imran. Dia menyebut target tim bulu tangkis Indonesia adalah memberi jam terbang dan lolos ke partai final.

Demi mencapai target itu, PBSI mengirim 12 wakil terbaik untuk bermain di Piala Sudirman 2025. Ajang itu sendiri akan dihelat di China pada 27 April sampai 4 Mei 2025. Pemain-pemain yang dikirim merupakan generasi muda.

1. Beri Jam Terbang ke Generasi Muda

Target PBSI itu sejalan dengan target prioritas yang diberikan PBSI, yakni memberikan jam terbang. Dengan harapan, mereka bisa mendapat pengalaman bertanding sehingga menjadi lebih matang.

“Pertama, yang kita kirimkan ini adalah pemain generasi setelah senior. Tentu target kita adalah memberikan jam terbang kepada mereka agar siap membela Indonesia dalam jangka waktu yang lebih lama. Itu target kita yang pertama,” kata Fadil di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Senin 21 April 2025.

2. Tembus Final

Menyoal target realistis, Fadil menyebut kalau PBSI akan melakukan evaluasi kepada pemain di setiap babak. Namun, dia ingin skuad Merah Putih bisa mencapai babak final seperti pada Piala Thomas dan Uber 2024.

“Yang kedua, kami seluruh pengurus memberikan evaluasi setiap babak untuk kejuaraan Piala Sudirman ini, memang baru sekali kita mencapai juara,” ujar Fadil.

“Oleh sebab itu, seperti pengalaman Piala Thomas tahun yang lalu, kita bisa masuk final, demikian juga dengan Piala Uber. Itu menjadi target kita dengan kombinasi pemain muda seperti sekarang,” tambah Fadil.