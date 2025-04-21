Piala Sudirman 2025: Potensi Bongkar Pasang di Ganda Putra, Fajar/Rian Sudah Latihan dengan Pasangan Berbeda

JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, bicara soal potensi bongkar pasang di sektor ganda putra pada ajang Piala Sudirman 2025. Fajar/Rian pun mengaku sudah jalani latihan dengan pasangan berbeda.

Fajar/Rian sendiri tak mempermasalahkan hal tersebut. Dia siap tempur memberikan penampilan terbaik di Piala Sudirman 2025.

1. Ada 3 Pasang Ganda Putra di Piala Sudirman 2025

Sebagaimana diketahui, Indonesia membawa tiga pasang ganda putra di Piala Sudirman 2025, termasuk Fajar/Rian. Dua pasangan lainnya adalah Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin.

Adanya bongkar pasang di sektor ganda putra pun terbuka lebar di Piala Sudirman 2025. Untuk saat ini, Fajar/Rian belum mengetahui apakah mereka punya potensi untuk dipecah jika diturunkan dalam satu laga.

2. Potensi Bongkar Pasang

Hal itu masih bergantung pada kondisi H-1 jelang pertandingan berlangsung. Namun, Fajar/Rian mengaku tak masalah jika nantinya mereka bercerai sementara untuk tampil di Piala Sudirman 2025.

"Ya, melihat bongkar pasang mungkin kita belum tahu ya, karena juga lihat situasi di sana, kondisi juga kadang-kadang kan di sana juga ada yang mungkin lagi latihan siap tanding, ada juga yang mungkin kadang-kadang yang kurang siap," ucap Fajar kepada awak media di Pelatnas PBSI, Senin (21/4/2025).

"Jadi memang sebelum besoknya bertanding harus dilihat dari segi latihan dulu ya, satu hari sebelum main dan kondisinya seperti apa," tambah Fajar.

"Jadi mungkin untuk bongkar pasang saya belum tahu, tapi sebelum-sebelumnya kan suka ada ya, tapi siapapun yang diturunkan ini karena ini untuk tim juga untuk Indonesia juga ya siap-siap," imbuhnya.