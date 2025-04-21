Hasil Simulasi Piala Sudirman 2025: Tim Rajawali Menang 3-2 atas Garuda, Fajar Alfian/Rian Ardianto Jadi Penentu

HASIL simulasi Piala Sudirman 2025 akan diulas Okezone. Tim Rajawali yang turut diperkuat Fajar Alfian/Muhammad Rian Aridanto sukses meraih kemenangan dengan skor 3-2.

Seperti diketahui, PBSI menggelar simulasi pertandingan sebagai persiapan mereka menatap Piala Sudirman 2025. Simulasi tersebut dimainkan di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Senin (21/4/2025).

Jalannya Pertandingan

Para pemain yang masuk skuad dibagi ke dalam dua tim, yakni Tim Garuda dan Tim Rajawali. Laga simulasi pun dibuka dengan sektor ganda campuran yang mempertemukan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja.

Pertandingan itu berjalan sengit. Sampai akhirnya, laga berhasil dimenangkan oleh Rehan/Gloria lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-17, 17-21, 21-13 dan sekaligus membawa Tim Rajawali unggul 1-0 atas Tim Garuda.

Namun, Tim Garuda berhasil membalikan keadaan menjadi unggul 2-1 atas Tim Rajawali. Kepastian itu didapat setelah Putri Kusuma Wardani mengalahkan Ester Nurumi Tri Wardoyo, dan Moh Zaki Ubaidillah menang atas Alwi Farhan.

Seharusnya, Putri KW menghadapi Gregoria Mariska Tunjung, bukan Ester Nurumi. Tapi, Gregoria diketahui sedang sakit sehingga harus digantikan oleh Ester Nurumi yang tidak masuk skuad Indonesia untuk Piala Sudirman 2025.

Kemudian, pertandingan berjalan semakin sengit, karena Tim Rajawali berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi. Ana/Tiwi meraih kemenangan atas Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti lewat tiga gim dengan skor 13-21, 21-18, 21-19.

Di partai penentuan, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhasil mengantarkan Tim Rajawali menutup laga dengan kemenangan. Fajar/Alfian menumbangkan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin lewat pertarungan tiga gim 21-16, 17-21, 21-18 yang sekaligus membuat Tim Rajawali menang dengan skor akhir 3-2.

Adapun Piala Sudirman akan berlangsung di Gimnasium Fenghuang, Xiamen, China, 25 April sampai 4 Mei 2025. Indonesia tergabung di Grup D bersama India, Inggris, dan Denmark.