Scott Redding Ungkap Kunci Sukses Marc Marquez Menggila di MotoGP 2025

PEMBALAP World Superbike (WSBK), Scott Redding memuji kemampuan Marc Marquez beradaptasi dengan motor Ducati setelah sekian lama berada di Honda. Menurut Redding, kemampuan adaptasi yang begitu cepat menjadi alasan Marquez bisa menggila di MotoGP 2025.

Seperti yang diketahui, pada musim lalu Marquez memberanikan diri pindah ke tim satelit Ducati, yakni Gresini Racing dan mampu bersinar. Berkat penampilan apik di musim pertamanya bersama Ducati, tim pabrikan asal Italia itu pun langsung merekrutnya.

Kini, Marc Marquez sudah resmi menjadi pembalap tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025. Selama membela Ducati Lenovo, ia sudah mencatatkan tiga kemenangan dari empat seri yang dimainkan dalam MotoGP 2025.

Tentunya hasil itu menjadi catatan positif buat pembalap asal Spanyol tersebut. Bagi Redding yang juga punya pengalaman di MotoGP pada 2014-2018 itu, cara adaptasi Marquez benar-benar luar biasa.

1. Kagumi Proses Adaptasi Marquez

Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Qatar 2025 (Foto: MotoGP)

Scott Redding mengatakan adaptasi Marc Marquez dari Repsol Honda ke Ducati Lenovo berjalan cukup mulus. Hal itu pun yang menjadi keunggulan dimiliki oleh pembalap asal Spanyol tersebut.

Redding sendiri kaget karena Marquez seperti tak mengalami kendala saat pindah ke motor Desmosedici milik Ducati. Padahal sejak naik ke kelas MotoGP pada 2013 silam, Marquez setia mengendarai motor RC213V milik Honda.

"Dia tampaknya tidak peduli (dengan motor yang dikendarainya)," kata Redding dilansir dari Motosan, Selasa (22/4/2025).