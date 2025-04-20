Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Persiapan Siti Fadia Jelang Main di Piala Sudirman 2025, Tegaskan Siap Main Rangkap

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 20 April 2025 |22:05 WIB
Persiapan Siti Fadia Jelang Main di Piala Sudirman 2025, Tegaskan Siap Main Rangkap
Siti Fadia Silva Ramadhanti kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA Siti Fadia Silva Ramadhanti beberkan persiapannya jelang main di Piala Sudirman 2025. Dia tegaskan siap main rangkap.

Ya, Siti Fadia menyatakan kesiapannya untuk bermain rangkap di sektor ganda putri dan ganda campuran dalam ajang Piala Sudirman 2025. Fadia menegaskan bahwa sejauh ini persiapannya berjalan lancar tanpa kendala berarti.

Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Foto: PBSI)

1. Persiapan

Skuad Merah Putih terus mempersiapkan diri menatap Piala Sudirman 2025. Ajang itu akan digelar di Gimnasium Fenghuang, Xiamen, China pada 25 April sampai 4 Mei 2025.

Menatap ajang itu, Fadia mengungkapkan hal terpenting dalam persiapannya. Hal itu adalah menjaga kondisi fisik dan mental.

“Yang pasti, persiapannya jaga kondisi, jaga fisik dan pikiran yang paling penting,” kata Fadia, dilansir dari Instagram resmi PBSI, Minggu (20/4/2025).

 

Halaman:
1 2
