Dibawa ke Piala Sudirman 2025, Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Bisa Jadi Senjata Rahasia Indonesia

XIAMEN - Pasangan non-pelatnas, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja dibawa PBSI untuk mengikuti turnamen Piala Sudirman 2025. Kehadiran pasangan tersebut dinilai bisa menjadi senjata rahasia tim bulu tangkis Indonesia di Piala Sudirman 2025.

Sebab menurut pemaparan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, baik Rehan dan Gloria memiliki pengalaman yang dibutuhkan tim bulu tangkis Indonesia untuk Piala Sudirman 2025. Terlebih Gloria bisa dipasangkan dengan banyak pemain, membuat Indonesia seperti memiliki senjata rahasia yang bisa diturunkan kapan saja dan mengejutkan negara lawan.

1. Penyebab Rehan/Gloria Dibawa

PBSI telah merilis tim bulu tangkis Indonesia untuk berkompetisi di Piala Sudirman 2025. Skuad itu akan diisi oleh 12 atlet putra, dan delapan atlet putri yang akan mengisi lima sektor.

Menariknya, skuad ini akan diisi oleh kombinasi pemain muda dan senior. Eng Hian menjelaskan, keputusan ini diambil karena bagian dari proses regenerasi bulu tangkis Indonesia.

Selain itu, skuad kali ini juga akan diisi oleh satu pasangan ganda campuran non-pelatnas. Mereka adalah Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. Eng Hian mengatakan, keduanya disertakan karena mempunyai pengalaman yang cukup di turnamen level internasional.

Kabid Binpres PBSI Eng Hian (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

"Untuk sektor ganda campuran Rehan/Glo cukup berpengalaman di pertandingan beregu di samping itu Glo juga mempunyai alternatif dipasangkan dengan Rinov (Rivaldy) dan Dejan (Ferdinansyah),” jelas Eng Hian dikutip dari rilis resmi PBSI, Minggu (20/4/2025).

2. Bicara Target

Di sisi lain, meskipun ada beberapa perubahan dalam komposisi skuad, Eng Hian tetap menargetkan podium di Piala Sudirman 2025. Dia ingin para pemain fokus penuh pada turnamen itu.