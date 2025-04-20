Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Dibawa ke Piala Sudirman 2025, Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Bisa Jadi Senjata Rahasia Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 20 April 2025 |14:28 WIB
Dibawa ke Piala Sudirman 2025, Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Bisa Jadi Senjata Rahasia Indonesia
Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)
A
A
A

XIAMEN - Pasangan non-pelatnas, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja dibawa PBSI untuk mengikuti turnamen Piala Sudirman 2025. Kehadiran pasangan tersebut dinilai bisa menjadi senjata rahasia tim bulu tangkis Indonesia di Piala Sudirman 2025.

Sebab menurut pemaparan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, baik Rehan dan Gloria memiliki pengalaman yang dibutuhkan tim bulu tangkis Indonesia untuk Piala Sudirman 2025. Terlebih Gloria bisa dipasangkan dengan banyak pemain, membuat Indonesia seperti memiliki senjata rahasia yang bisa diturunkan kapan saja dan mengejutkan negara lawan.

1. Penyebab Rehan/Gloria Dibawa

PBSI telah merilis tim bulu tangkis Indonesia untuk berkompetisi di Piala Sudirman 2025. Skuad itu akan diisi oleh 12 atlet putra, dan delapan atlet putri yang akan mengisi lima sektor.

Menariknya, skuad ini akan diisi oleh kombinasi pemain muda dan senior. Eng Hian menjelaskan, keputusan ini diambil karena bagian dari proses regenerasi bulu tangkis Indonesia.

Selain itu, skuad kali ini juga akan diisi oleh satu pasangan ganda campuran non-pelatnas. Mereka adalah Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. Eng Hian mengatakan, keduanya disertakan karena mempunyai pengalaman yang cukup di turnamen level internasional.

Kabid Binpres PBSI Eng Hian (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Kabid Binpres PBSI Eng Hian (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

"Untuk sektor ganda campuran Rehan/Glo cukup berpengalaman di pertandingan beregu di samping itu Glo juga mempunyai alternatif dipasangkan dengan Rinov (Rivaldy) dan Dejan (Ferdinansyah),” jelas Eng Hian dikutip dari rilis resmi PBSI, Minggu (20/4/2025).

2. Bicara Target

Di sisi lain, meskipun ada beberapa perubahan dalam komposisi skuad, Eng Hian tetap menargetkan podium di Piala Sudirman 2025. Dia ingin para pemain fokus penuh pada turnamen itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/40/3137583/jonatan_christie-kuTD_large.jpg
Cerita Alwi Farhan Ditemani Jonatan Christie di Kursi Pelatih pada Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136870/alwi_farhan-2Aza_large.jpg
Reaksi Alwi Farhan Usai Bersinar di Piala Sudirman 2025 hingga Gantikan Peran Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136739/tim_bulu_tangkis_indonesia-4Ckv_large.jpg
Pesan Ketum PBSI Usai Tim Bulu Tangkis Indonesia Bawa Pulang Medali Perunggu Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136622/jonatan_christie-Z7Nu_large.jpg
Meski Gagal Juara, Pelatih Tunggal Putra Indonesia Senang Jonatan Christie Cs Perkasa di Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136577/para_pebulu_tangkis_indonesia-4Elt_large.jpg
Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah Bersinar di Piala Sudirman 2025, Indra Wijaya: Mendekati Top Level!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/40/3136564/jonatan_christie-yuFz_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Indonesia yang Jadi Pelatih Dadakan di Piala Sudirman 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement