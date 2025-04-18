Malaysia Turunkan Ganda Putra Terbaik di Piala Sudirman 2025, Herry IP Optimistis Rutin Sumbang Poin

Herry IP optimistis karena Malaysia menurunkan tiga pasangan terbaiknya di nomor ganda putra pada Piala Sudirman 2025 (Foto: Instagram/@herry_ip)

TIM Bulu Tangkis Malaysia menurunkan tiga pasangan terbaiknya di nomor ganda putra pada Piala Sudirman 2025. Hal itu membuat pelatih Herry Iman Pierngadi (Herry IP) optimistis sektor tersebut akan rutin menyumbang poin.

Piala Sudirman 2025 akan digelar di Xiamen, China, pada 27 April hingga 4 Mei. Malaysia tergabung dalam Grup C bersama Tim Bulu Tangkis Jepang, Tim Bulu Tangkis Prancis, dan Tim Bulu Tangkis Australia.

Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM) menurunkan kekuatan terbaiknya, terlebih di sektor ganda putra. Tiga pasangan yang diturunkan adalah Goh Sze Fei/Nur Izzuddin Rumsani, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, dan Man Wei Chong/Tee Kai Wun. Mereka tengah menghuni 10 besar dunia.

1. Gaya Main Berbeda

Herry mencatat masing-masing pasangan memiliki gaya bermain yang berbeda, yang memberinya fleksibilitas untuk memilih berdasarkan lawan yang akan dihadapi. Diharapkan, mereka mampu menyumbang poin penting dalam kompetisi beregu campuran dunia tersebut.

“Ketiga pasangan ini punya gaya bermain yang berbeda, dan itu memberikan kami keuntungan,” ujar Herry, dilansir dari New Straits Times, Kamis (17/4/2025).

“Keunikan gaya bermain mereka memungkinkan saya memilih pasangan yang paling cocok tergantung lawannya,” sambung pria asal Indonesia itu.

“Ini adalah yang terbaik yang dimiliki Malaysia di sektor ganda putra, dan kami harus memanfaatkan kekuatan ini sebaik-baiknya,” tukas Herry.