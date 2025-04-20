Advertisement
MOTOGP

Kapok dengan Kecelakaan di COTA, Marc Marquez Bakal Lebih Hati-Hati di MotoGP 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 20 April 2025 |11:18 WIB
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
JEREZ – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez tampaknya kapok dengan kecelakaan yang dialaminya di MotoGP Amerika Serikat 2025. Karena itu, Marquez berjanji akan lebih berhati-hati di sisa balapan MotoGP 2025 agar tak mengulangi kesalahan yang sama seperti di Circuit of the America (COTA), Austin, Amerika Serikat tersebut.

Sejauh ini pembalap berjuluk The Baby Alien itu sudah tiga kali menjadi pemenang sampai dengan seri keempat MotoGP 2025. Dia hanya sekali gagal meraih hasil sempurna karena terjatuh di seri ketiga alias GP Amerika Serikat.

Akibat kecelakaan itu, Marquez merasa kesal karena merusak performanya. Marquez pun tak kejadian itu terulang lagi, karenanhya ia mau berhati-hati.

1. Marc Marquez Kapok

Marc Marquez mengatakan kecelakaan memang berdampak buruk buatnya dalam MotoGP 2024. Akan tetapi, dia bisa bangkit dengan menjadi pemenang dalam MotoGP Qatar 2025.

"Saya berpikir tentang kesalahan dan bagaimana tidak mengulanginya, tetapi dalam olahraga ini, cepat atau lambat, Anda akan melakukannya lagi," kata Marc Marquez dilansir dari Motosan, Minggu (20/4/2025).

Marc Marquez melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

"Ketika saya tidak bisa tidur karena suatu kesalahan, saya meletakkannya dalam perspektif, ada hal-hal yang lebih buruk dalam hidup. Saya membuat kesalahan, ya, tetapi akan ada balapan lain dalam dua minggu," tambahnya.

2. Marquez Pimpin Perburuan Gelar Juara MotoGP 2025

Saat ini Marc Marquez berada di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan 123 poin. Posisi kedua ditempati pembalap Gresini Racing, Alex Marquez dengan 106 poin.

 

